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Giriş Tarihi: 23.8.2021 21:42

Durdurulan minibüsten 50 kaçak göçmen çıktı

ABBAS ÇAKAR
Durdurulan minibüsten 50 kaçak göçmen çıktı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, TEM otoyolu üzerinde durdurulan bir minibüs içerisinden 50 kaçak göçmen çıktı.

Göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışmalarda bulunan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında, TEM Otoyolu Üzeri İzmit İlçesinde durdurulan minibüsten 50 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca göçmenlerin sevkiyatını yaptıkları değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı. Yurda kaçak yollar ile giren göçmenler Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezine teslim edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin ise tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

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Durdurulan minibüsten 50 kaçak göçmen çıktı
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