E İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi - E ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

Anne ve baba olacak adayların en sık araştırdığı konu, bebeklerine isim seçme süreci oluyor. Hem eğlenceli hem de merak uyandıran bu süreçte yeni doğacak bebeklerine en güzel ismi vermek için araştıranlar aynı zamanda kendi isimleri ile de uyumlu olmasına özen gösteriyor. Örneğin; E harfi ile başlayan erkek bebek isimlerini öğrenmek isteyenler "E ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?" sorusunun yanıtı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu başlık altından, E İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesine ulaşabilirsiniz.
E İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?
E HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
- Ecehan : Hanların başı.
- Ecmel : En güzel, en yakışıklı.
- Ecvet : En cömert, varını yoğunu dağıtan. En iyi olan.
- Ede : Ata, büyük kardeş, ağabey.
- Edhem : Kara donlu, yağız at.
- Efe : Batı anadolu yiğidi, zeybek.
- Efken : Atıcı, yıkıcı.
- Eflah : Tamamiyle kurtulan, en çok talihe kavuşan.
- Ekmel : En olgun, mükemmel.
- Ekrem : Çok cömert, iyiliksever, keremi lütfu çok olan.
- Elvan : Renkli, renk renk.
- Emced : Çok şerefli, ve haysiyet sahibi.
- Emir : Bir kavmin, şehrin başı, reisi.
- Emre : Aşık, dost, abi. Beylerbeyi.
- Enes : İnsan.
- Engin : Uçsuz bucaksız deniz.
- Enver : Çok nurlu, çok ışıklı, çok parlak, çok güzel.
- Ercümend : Muhterem, şerefli, itibarlı.
- Erdem : Fazilet.
- Ergün : Sert başlı, oynak ve hızlı giden at.
- Erhan : Yiğit hakan.
- Erkam : Rakamlar, isimler.
- Erkan : Esaslar, direkler, reisler.
- Erkin : Bağımsız hareket eden.
- Erman : Arzusu, isteği olan.
- Erol: Sözünde duran er.
- Ertuğrul : Temiz, yürekli, doğru insan.
- Esat : Çok uğurlu ve mutlu.
- Esed : Aslan, gazanfer, cesur.
- Esved : Siyah, esmer.
- Eşref : En çok şerefli, itibarı en çok yüksek olan.
- Etem : Kusursuz, noksansız.
- Evran : Baht, büyük yılan.
- Eymen : Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı. Sağ taraftaki.
- Eyüp : Tevbe eden, hatalarına pişman olan.
- Ezrak : Mavi, gök renkli. Su gibi saf ve temiz olan.
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