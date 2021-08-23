Emniyetten uyuşturucu operasyonu

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz 23 Ağustos tarihleri arasında uyuşturucu madde kullanan, satan, ekimini yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 60 şahıs yakalanarak haklarında işlem yapıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, yapılan operasyonlar kapsamında, 416 gr esrar, 486 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 195 adet kenevir bitkisi, suçtan elde edilen 8 bin 50 TL para, 27 gr Metafetamin, 41 adet uyuşturucu hap, 1 adet silah, 6 gr eroin ve 2 adet hassa terazi suç unsurları ele geçirildi.

Bu kapsamda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçunu işlediği tespit edilen 5 şahıs adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 5 kişinin de tutuklandığı öğrenildi.