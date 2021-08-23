En büyük ikinci Millet Bahçesi için geri sayım

Bitlis
'in Ahlat
ilçesinde 400 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Türkiye'nin ikinci büyük millet bahçesi olan 1071 Ahlat Millet Bahçesi
'nde hazırlıklar tamamlandı. 25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan
'ın katılımıyla açılacak olan Millet Bahçesi'nde bu yıl Malazgirt Zaferi
'nin 950'inci yıldönümü kutlanacak. 23 Ağustos'ta Türk Yıldızları gösterisiyle başlayacak kutlamalarda birçok etkinlik 26 Ağustos'a kadar devam edecek. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, "25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, 55 büyükelçiyi Ahlat'ta ağırlayacaklarını belirterek, "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı
ve 1071 Ahlat Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarımız tamamlanmış bulunuyor. Bu vesileyle de biz 950'inci yılını idrak edeceğimiz büyük Türk Komutan Sultan Alparslan
'ın Anadolu zaferini İnşallah hep beraber bugün ve yarın Ahlat'ta 26 Ağustos'ta ise Malazgirt
'te kutlayacağız" dedi.