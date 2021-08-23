Eski Mardin Yolu’nda çalışmalar başladı

Büyükşehir Belediyesi, Kırklar Dağı, Ongözlü Köprü ile Keçi Burcu gibi kentin tarihi ve sembol mekânlarıyla bağlantısı olan Eski Mardin Yolu'nu yeniliyor.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, 2021 yılı asfalt programı kapsamına aldığı Sur İlçesinde bulunan ve kenttin turizmi açısından oldukça önemli yere sahip olan Eski Mardin Yolu'nda altyapı çalışmalarına başladı.

Yol yapım ekipler, yol genişletme işlemlerinin yapılacağı bölümlerde kazı, istinat duvarları için platform çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin Yolu'nda ekipler, Bağıvar Köprüsü'nden yeni Mardin Yolu'na kadar 4.5 kilometrelik bölümde yol genişletme, 1 adet köprü, 620 metre fore kazıklı istinat duvarı ve sanat yapılarını inşa edecek.

Çalışmalar kapsamında eski Tekel İçki Fabrikasının olduğu yerde bulunan alt geçit genişletilerek devamında Çarıklı Mahallesi'ne bağlantı sağlayan eski köprü yerine ise 71 metrelik yeni köprü yapılacak.

Vatandaşların caddeyi rahat şekilde kullanmalarını sağlamak için ekipler, çalışmalarını tamamlandığında kaldırımlar 3 metre, yol ise 14 metre genişliğinde olacak.

Büyükşehir Belediyesi, Eski Mardin Yolu'nun başta Diyarbakırlılar olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin yoğun şekilde kullanmasını göz önünde bulundurarak yol ile kaldırım çalışmalarının tamamlanmasının ardından caddeyi dikilecek aydınlatma direkleriyle ışıklandıracak.