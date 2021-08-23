Eylemlerini 7/24 sürdürme kararı alan annelerden PKK’ya: “Edi bese-yeter artık”

Bu eylem bir kişi ile başladı, çığ gibi büyüdü. PKK'ya yeter artık (edi bese) demek istiyorsak tüm anneleri buraya davet ediyoruz. Sanatçılar, insan hakları savunucuları, akademisyenler, çocuk hakları savunucuları artık bu anneleri görsün. Tüm siyasi partilere de çağrımızdır, gelin bu anne ve babaların feryadını görün. Kürtlerin sözde haklarını mecliste savunuyorum diyen HDP burada 720 gündür, annelerin ve babaların sesini duymadı. Evladına kavuşan bir anne olarak buradaki ailelere desteğim sürecektir. Gece gündüz demeden 7/24 evlatlarımızı PKK ve HDP'den istiyoruz" dedi.

Terör örgütü tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerin, başlattığı evlat nöbeti çığ gibi büyüyor. Yaklaşık 2 yıldır HDP ve PKK'nın tüm tehditlerine rağmen eylemlerini kararlıkla sürdüren ve 'Diyarbakır anneleri' olarak adlandırılan PKK mağduru aileler, nöbetin 3 Eylül'de 2'inci yıla girecek olması nedeniyle eylemi 7/24 sürdürme kararı aldı. HDP binası önünde dün gece bir araya gelen aileler, "otura otura zafer bizim olacak", "kahrolsun PKK işbirlikçi HDP", "hepimiz askeri PKK'yı yeneriz" şeklinde sloganlar attı.

PKK'YA YETER ARTIK DEMEK İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Diyarbakır'daki eylemi başlatan ve bir süre önce terör örgütünden kaçıp teslim olan oğlu Mustafa'ya kavuşan kanser hastası anne Ayşegül Biçer, "3 Eylül'de eylemimiz 2'inci yılına giriyor. Bu eylem bir kişi ile başladı, çığ gibi büyüdü. PKK'ya yeter artık (edi bese) demek istiyorsak tüm anneleri buraya davet ediyoruz. Sanatçılar, insan hakları savunucuları, akademisyenler, çocuk hakları savunucuları artık bu anneleri görsün. Tüm siyasi partilere de çağrımızdır, gelin bu anne ve babaların feryadını görün. Kürtlerin sözde haklarını mecliste savunuyorum diyen HDP burada 720 gündür, annelerin ve babaların sesini duymadı. Evladına kavuşan bir anne olarak buradaki ailelere desteğim sürecektir. Gece gündüz demeden 7/24 evlatlarımızı PKK ve HDP'den istiyoruz. Bizi görmeyen ve duymayanları vicdan ve merhamete çağırıyoruz. PKK, çocuklarımızı ölüme gönderiyor. Biz anneler olarak bu çocuklarımızın ölümüne izin vermemeliyiz. Bunu durdurmak için 3 Eylül'de herkesi buraya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.