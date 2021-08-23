F İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi - F ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

Erkek bebek sahibi olmaya hazırlanan ebeveynlerin akıllarındaki ilk konulardan bir tanesi, bebeklerine seçecekleri isim oluyor. Hem kendi isimleri ile uyumlu olmasını isteyenler hem de değişik, anlamlı ve özel bir isim isteyenler ise "F ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?" sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altından; F İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesine ulaşabilirsiniz.
F İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?
F HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
- Fadıl: Erdemli, üstün, parlak
- Fahir: Şanlı, şerefli, onurlu, övülecek kimse manasındadır.
- Fahrettin: Dinin övünç kaynağı manasındadır. Karşılıksız kabul edilen görev, iş diğer anlamıdır.
- Fahri: Gönüllü kişi, onuru için bir işi yapan anlamı taşır.
- Faik: Başkalarından daha ileri, üstün.
- Fakir: Yoksul.
- Falaz: Fırtına, tozu toprağı savurarak esen sert rüzgardır.
- Falih: 1. Başarılı ve mutlu kimse. 2. Toprağı süren, eken kimse.
- Fani: 1. Ölümlü. 2. Geçici. 3. Yaşlı.
- Faris: Binici, ata binmekte maharetli olan kişi,anlayışlı.
- Farabi : 1. Farap adlı ilden olan kimse. 2. 870-950 yılları arasında yaşamış büyük Türk İslâm düşünürünün adı.
- Faruk: Adaletli, hukuklu, keskin kararlı kişidir.
- Fatih: Ülkeleri ele geçiren, fetheden.
- Fatih Mert: Mert:Özü, sözü doğru yiğit – Fatih:Fetheden ve hüküm veren. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından biri
- Faysal: Keskin kılıç, hâkim, hükümdar.
- Fazıl: Erdemli, manevi değerce üstün
- Fazlı: Fazilet sahibi
- Fedai: Bir ülkü uğruna tehlikeli işlere girişerek canını esirgemeyen korkusuz kimse
- Fehamettin: Dinin büyüklüğü, ululuğu… Büyüklük, ululuk gösteren kişidir.
- Fehim: Anlayışlı, çabuk kavrayan
- Fehmi: Anlayışlı kişi
- Felek: Gökyüzü. Dünya, âlem.
- Ferda: Yarın, gelecek zaman
- Fersoy: Güçlü, saygın bir soyu olan, eşsiz.
- Feramuz: Kale muhafızı, koruyucu.
- Ferdane: Tek,yalnız.
- Ferdi: Bireysel, tek başına
- Ferhan: Sevinçli, mutlu
- Ferhat/Ferhad: Zorluklarla savaşan, güçlükleri yenen kişidir. Ayrıca sevinç, neşe anlamlarını da taşır.
- Ferid/Ferit: Bir tane, eşsiz.
- Feridun: Tek, eşsiz, benzeri olmayandır.
- Ferman: Buyruk, emir
- Ferruh: Uğurlu, kutlu, aydınlık yüzlü kişi
- Feryat: Çığlık, haykırış.
- Fethi: Fetih ile ilgili
- Fethullah: Tanrının fethi.
- Fetih: Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma. Zapt etme, ele geçirme…
- Fettah: Allah' ın 99 esmasından biridir. Ferahlık yayan, açan ferahlatan manasındadır.
- Fevzi: Üstünlük, başarı, zafer ile ilgilidir.
- Feyyaz: Bereket ve bolluk verendir.
- Feyzi: İlim, irfan, suyun akıp taşması gibi manaları vardır. Ayrıca Bereket, bolluk ile ilgilidir.
- Feyzullah: Allah'ın feyzi, bereketidir.
- Feza: Gökyüzü, uzay boşluğu…
- Fırat: Eski İran dilinde; "Geçit veren; üstünden geçmeye uygun olan anlamındadır. Fırat, Doğu Anadolu'dan geçen büyük akarsuyumuzun adıdır aynı zamanda.
- Fırtına: Yağmur ve kasırga getiren çok güçlü rüzgar.
- Fikret: Düşünen, düşünce ile ilgi.
- Fikrettin: Dini düşünce.
- Fikri: Düşünceyle ilgili olandır.
- Firas: Yiğit, mert, binici, at yetiştirici gibi anlamlar taşır.
- Fuat/Fuad: Yürek, kalp, gönülanlamındadır.
- Furkan: Kuran'ı Kerimin yazılı Mushaf haline Furkan denir. Manası; Hak ile batılı birbirinden ayıran. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı fark edip ayırandır.
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