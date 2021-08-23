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Giriş Tarihi: 23.8.2021 10:42

Fedakar jandarma, selzedelerin yardımına koşuyor

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Fedakar jandarma, selzedelerin yardımına koşuyor

Kars’ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle Suzu ilçesine bağlı iki köyde sel felekti yaşandı. AFAD’ın tespit çalışmaları yaptığı köylerde yaralar, fedekar jandarmanın yardımlarıyla sarılmaya başlandı. Köyde kalan çamur birikintilerini temizleyen jandarmalara köy korucuları da yardım ediyor.

Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Aynalı ve Ortalar köyünde selden zarar görenlerin yarasını jandarma sarıyor. Jandarma ekipleri, evlerdeki çamuru temizliyor, köylülere yardımcı oluyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığı 4 asayiş timi, 1 komando timi, 1 JAK timi, 1 trafik timi ve 20 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 64 personelle yaşanan selden etkilenen vatandaşlara yardımcı oluyor. Jandarma ekipleri, selden zarar gören vatandaşların evlerindeki çamurları el arabalarıyla taşıyor, vatandaşların ikametgahlarını yeniden kullanılır hale getirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Selden zarar gören Aynalı ve Ortalar köyünde 7/24 görev yapan jandarma ekipleri, yorulmak nedir bilmiyor. Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.

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Fedakar jandarma, selzedelerin yardımına koşuyor
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