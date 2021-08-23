Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Maganda kurşunu sanılıyordu! 8 yaşındaki Mert'in ölümü ile ilgili gerçek ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 23.8.2021 21:23 Son Güncelleme: 23.8.2021 21:25

Maganda kurşunu sanılıyordu! 8 yaşındaki Mert'in ölümü ile ilgili gerçek ortaya çıktı

DHA
Maganda kurşunu sanılıyordu! 8 yaşındaki Mert’in ölümü ile ilgili gerçek ortaya çıktı

Şanlıurfa'da dedesiyle fıstık bahçesinde bulunduğu sırada kalbine kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Mert Yıldırım'ın maganda kurşunu ile değil dedesinin tabancası ile oynarken kazara kendini vurduğu ortaya çıktı.

Suruç'ta önceki gün meydana gelen ve herkesi yasa boğan olayda, 8 yaşındaki Mert Yıldırım fıstık bahçesine kalbinden vurulmuştu. Kahreden olayın nasıl gerçekleştiği de ortaya çıktı.

DOKTORLARIN TÜM ÇABASINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaylatepe Mahallesi'nde ailesiyle birlikte bahçede fıstık toplayan Mert Yıldırım, göğsünden tabancayla vuruldu. Yakınları tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mert Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KAZARA KENDİNİ VURDUĞU TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, yorgun mermi ile hayatını kaybettiği düşünülen Mert Yıldırım'ın yapılan incelemede, dedesine ait tabanca ile oynarken kendini vurduğunu tespit etti. Küçük Mert yakınlarınca toprağa verilirken, gözaltına alınana dede H.Y. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Maganda kurşunu sanılıyordu! 8 yaşındaki Mert'in ölümü ile ilgili gerçek ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA