Maganda kurşunu sanılıyordu! 8 yaşındaki Mert’in ölümü ile ilgili gerçek ortaya çıktı

KAZARA KENDİNİ VURDUĞU TESPİT EDİLDİ



Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, yorgun mermi ile hayatını kaybettiği düşünülen Mert Yıldırım'ın yapılan incelemede, dedesine ait tabanca ile oynarken kendini vurduğunu tespit etti. Küçük Mert yakınlarınca toprağa verilirken, gözaltına alınana dede H.Y. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.