Maganda kurşunu sanılıyordu! 8 yaşındaki Mert’in ölümü ile ilgili gerçek ortaya çıktı

Suruç'ta önceki gün meydana gelen ve herkesi yasa boğan olayda, 8 yaşındaki Mert Yıldırım fıstık bahçesine kalbinden vurulmuştu. Kahreden olayın nasıl gerçekleştiği de ortaya çıktı.
DOKTORLARIN TÜM ÇABASINA RAĞMEN KURTARILAMADI
Yaylatepe Mahallesi'nde ailesiyle birlikte bahçede fıstık toplayan Mert Yıldırım, göğsünden tabancayla vuruldu. Yakınları tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mert Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
KAZARA KENDİNİ VURDUĞU TESPİT EDİLDİ
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, yorgun mermi ile hayatını kaybettiği düşünülen Mert Yıldırım'ın yapılan incelemede, dedesine ait tabanca ile oynarken kendini vurduğunu tespit etti. Küçük Mert yakınlarınca toprağa verilirken, gözaltına alınana dede H.Y. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.