G İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi - G ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

"G İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri" anne ve baba adayları tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle G harfi ile başlayan isimlerden koymak isteyenler "G ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?" sorusuna yanıt arıyor. Ebeveynlerin en heyecanlı olduğu bu süreci iyi değerlendirmek isteyenler aynı zamanda çocuklarına modern, anlamlı, değişik ve az kişide bulunan isimlerden bir tanesini seçmek istiyor. İşte G İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi.
G İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?
G HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
- Gaffar: Acıyan, bağışlayan
- Gaffur: Bağışlayan, acıyan
- Gafur: Bağışlayıcı, günahları affedici
- Galip: Kazanan, üstün
- Gani: Zengin, cömert, bol çok, elindekiyle yetinen
- Garabed: Liderlik yapan, öncü.
- Garip: Kimsesiz, yalnız, yabancı / Tuhaf
- Gayret: Olağanüstü çalışma, çaba, çalışma isteği – Koruma, kayırma, esirgeme duygusu.
- Gazanfer: Yüreği ve bileği sağlam olan
- Gazi: Savaşta yara alan
- Gencal: Genç al.
- Gencalp/Gençalp: Genç, yiğit
- Gencay: Genç, güçlü kişi
- Gencer/Gençer: Delikanlı, genç yiğit
- Genco: Genç o anlamına
- Genç: Dinç, güçlü, sağlıklı
- Gençkal: Hiç yaşlanma, herzaman genç kal
- Gençsoy: Yaşlı olmayan soydan, dinç kimse, soylu genç
- Geray: Açık maviye yakın, gök rengindeki Ay
- Gerçek: Doğru, hakikat, var olan
- Gerçeker: Aslına uygun nitelikler taşıyan yiğit, gerçek yiğit
- German: Hisar, kale.
- Geylani: Cennette çıkan ilk kiraz
- Gezegen: Uzay boşluğundaki ışığı yansıtan cisimlerin ortak adı
- Gezgin: Yeni yerler görmek ereğiyle geziye çıkan kimse
- Gıyaseddin/Gıyasettin: Dinin yayılmasına yardımcı olan.
- Giran: Ağırbaşlı, sakin.
- Giray: Kırım hanı
- Girgin: Girişken, sokulgan
- Gizay: Gizlenmiş Ay, saklı Ay
- Gizer: Giz gibi saklanan yiğit
- Gizmen: Giz saklayan kimse, sırdaş
- Gokay: Gök ve ay gibi güzel olan.
- Göğen: Gök, mavi, yeşillik
- Göğüş: Sarı saçlı ve mavi gözlü kimse, gökmen
- Gökalp: Gök gibi, yiğit, kuvvetli
- Gökay: Gökteki ay gibi parlak
- Gökben: Mavi renkli benek
- Gökçe: Gösterişli, yiğit
- Gökçen: Güzel, sevimli, mavi gözlü ve sarışın
- Gökçin: Külrengi, kır, kurşuni
- Gökmen: Yiğit, mavi gözlü
- Gökra: Gökyüzündeki muhteşem güzellik.
- Göksel: Gökle ilgili
- Gökbaran: Gökteki güç; gök gücü
- Gökbay: Gökyüzlü ve zengin kimse
- Gökbel: Yeşil bir dağın geçit veren yeri
- Gökbelen: Yeşil bir dağın geçit veren yeri; yeşil tepe
- Gökberk: Yeşil yaprak
- Gökbey: Mavi gözlü bey
- Gökbora: Fırtınalı gökyüzü.
- Gökcan: Yeşermiş, taze can, özlemle dolucan
- Gökçebey: Mavi gözlü yiğit bey.
- Gökçeer: Mavi gözlü yiğit, sevimli yiğit
- Gökçel: Gök ile ilgili, gök rengini andıran
- Gökçem: Mavi gözlüm
- Gökçener: Mavi gözlü yiğit
- Gökçer: Mavi gözlü, yiğit, güçlü
- Gökdal: Yeşil dal
- Gökdemir: Demir rengi, yeşil-mavi renk
- Gökdeniz: Büyük mavi deniz
- Göker: Çok yiğit
- Gökhan: Göklerin hükümdarı
- Gökhun: Eski Türk isimlerinden Gök+Hun
- Gökmenalp: Mavi gözlü ve sarışın yiğit
- Gökmener: Mavi gözlü sarışın yiğit
- Göksagun: Mavi gözlü hekim
- Göksan: Şanı yüksek kimse.
- Göksekin: Gökyüzü senindir anlamında
- Gökseven: Mavi seven, gökyüzünü seven
- Göksever: Mavi sever, göğü sever, gökyüzünü sever
- Göksoy: Gökyüzünden gelen.
- Göktan: Mavi şafak, mavi tan
- Göktaş: Mavi taş, uğur
- Göktekin: Gökyüzlü ve biricik, mavi gözlü şehzade
- Göktuğ: Gök renkli Tuğ sahibi
- Göktuna: Mavi Tuna
- Göktunç: Mavi gözlü ve tunç gibi
- Göktürk: Bir Türk boyu
- Gönen: Mutlu, sevinçli
- Görgün: Görme yetisi olan, gören, görmüş olan, iyi gören
- Görkay: Güzel Ay, görkemli ay
- Görker: Güzel ve yiğit kimse
- Görkmen: Alımlı, yakışıklı yiğit, görkemli erkek
- Gözen: Albenisi olan, göze güzel görünen, çekici, pınar, kaynak, göze
- Gubbettin: Allah'ın adamı, mübarek insan.
- Gurur: Kendini beğenme, büyüklenme, kibir.
- Gücüm: Dayandığım şey, dayanağım, güç aldığım
- Gücümer: Benim dayanağım olan yiğit, gücüm olan yiğit
- Güçal: Güç al
- Güçhan: Çetin han, güçlü han
- Güçkan: Güçlü soydan olan kimse
- Güçlü: Dayanıklı, zorlu, gücü olan, kuvvetli, sözü geçer
- Güçlüer: Dayanıklı, zorlu yiğit, güçlü yiğit, sözü geçer yiğit
- Güçlühan: Kuvvetli hükümdar.
- Güçlütürk: Dayanıklı, zorlu Türk, kuvvetli Türk
- Güçsel: Çetin sel, zorlu sel, güçle ilgili, enerjik
- Güçyener: Yenici güç, zorlu güç
- Güçyeter: Yeter güç
- Gülbay: Gül gibi zarif ve saygın kişi.
- Gülbey: Gül gibi zarif ve saygın kişi.
- Güleç: Herzaman gülen, güler yüzlü, güler yüzlü ve sevimli
- Güleçer: Güler yüzlü yiğit
- Gülener: Güler yüzlü yiğit, güleç er
- Gülertan: Gülümseyen sabah vakti
- Gülesin: Gülmek eyleminden bir iyi dilek
- Gülez: Gülü ayaklarında çiğne
- Gülhan: Gül gibi güzel hakan
- Gülmen: Güler yüzlü kimse, güleç
- Gültan: Sabah vaktinin gülü, tan gülü
- Gültekin: Güvenilir kişi
- Günal: Kırmızı Güneş
- Günalp: Güzel gün
- Günaltan: Kızıl sabah vakti ve Güneş
- Günberk: Güneş gibi yakıcı ve sert
- Gündaş: Aynı günde doğanlardan her biri, gündeş
- Gündemir: Çok iyi bir gün, sağlam gün
- Gündeniz: Güneş ve deniz
- Gündeş: Aynı günde doğanlardan her biri, aynı günde olan
- Gündoğan: (güneş doğarken doğan çocuklara konulan adlardan) Doğan Güneş, doğan gün
- Gündüz: Günün aydınlık zamanı
- Günhan: Aydınlıklar hükümdarı
- Günşiray: Aydınlık yüzlü, güneş gibi parlak yüzü olan kimse.
- Güntürk: Işık saçan Türk.
- Gür: Çok, bol, fazla
- Gürak: Çok beyaz, temiz.
- Güral: Çok al, çok yaşa
- Güralp: Yiğit
- Güran: Bol bol hatırlaanlamında kullanılır.
- Güray: Bereketli, bolluk içinde olan ay
- Gürbüz: Sağlıklı, sağlam
- Gürdal: Güçlü dal
- Gürdemir: Güçlü sağlam demir
- Güre: Güçlü, dinç, ürkek
- Gürhan: Güçlü, gürbüz hükümdar
- Gürkal: Güçlü kal
- Gürkan: Güçlü kanlı, kuvvetli
- Gürkaya: Güçlü ve de kaya gibi sert.
- Gürman: Güçlü, gürbüz.
- Gürol: Güçlü ol
- Gürsan: Önemli, güçlü bir üne, soya sahip olan kimse.
- Gürsel: Güçlü sel, çok güçlü
- Gürses: Güçlü ses.
- Gürsoy: Güçlü soy
- Gürtan: Çok koyu şafak
- Gürtekin: Uğurlu, çok şanslı kişi.
- Gürtuna: Gürül gürül akan Tuna.
- Gürtürk: Güçlü Türk.
- Güvenç: İnanç, inanış
- Güyer: Su yolu