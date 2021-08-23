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Giriş Tarihi: 23.8.2021

Gece kulübü önündeki tartışma cinayetle bitti

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Gece kulübü önündeki tartışma cinayetle bitti
İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir gece kulübü önünde yaşanan bıçaklı kavgada evli bir çocuk babası 33 yaşındaki Alpay Kalyon yaşamını yitirdi. Gece kulübüne müşteri olarak gelen Kalyon ile O.D. ve arkadaşları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Kalyon şüpheliler tarafından bıçakla yaralandı. Olayın ardından O.D. ve arkadaşları otomobille kaçtı. Hastaneye kaldırılan Kalyon, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tam bir motosiklet tutkunu olan ve vücut geliştirme sporuyla uğraşan Alpay Kalyon'un ölümü başta eşi Sırma Kalyon olmak üzere arkadaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Kaçan O.D. yakalanıp gözaltına alındı.
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Gece kulübü önündeki tartışma cinayetle bitti
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