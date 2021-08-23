Gece kulübü önündeki tartışma cinayetle bitti

İzmir
'in Çeşme
ilçesindeki bir gece kulübü önünde yaşanan bıçaklı kavgada evli bir çocuk babası 33 yaşındaki Alpay Kalyon
yaşamını yitirdi. Gece kulübüne müşteri olarak gelen Kalyon ile O.D. ve arkadaşları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Kalyon şüpheliler tarafından bıçakla yaralandı. Olayın ardından O.D. ve arkadaşları otomobille kaçtı. Hastaneye kaldırılan Kalyon, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tam bir motosiklet tutkunu olan ve vücut geliştirme sporuyla uğraşan Alpay Kalyon'un ölümü başta eşi Sırma Kalyon
olmak üzere arkadaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Kaçan O.D. yakalanıp gözaltına alındı.