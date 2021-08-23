Geleceğin yazar ve şairleri ödüllerine kavuşacak

"Geleceğin Yazarlarını Şairlerini Keşfediyoruz" sloganıyla düzenlenen projeye katılım belgeleri ve dereceye girenlerin ödülleri, 27 Ağustos Cuma saat 12.00'de, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun katılımıyla, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek törenle verilecek.

Proje kapsamında KKTC'deki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğrencilere ulaşılarak, Lefkoşa Dereboyu'ndaki Günsel Sanat Müzesi, Yakın Doğu Üniversitesi Yerleşkesindeki Günsel Ofis Müzesi ve Lefkoşa Surlariçi Şehir Müzesinden seçilen eserlerden ilham alarak öykü ve şiir kaleme almaları istendi. Yoğun bir ilgi ile karşılaşılan projeye şiir ve hikayeleri ile başvuran üç farklı yaş grubundaki öğrencilerin eserleri özel bir e-kitapta bir araya getirildi. Çocuk kitabı yazarları ve akademisyenlerden oluşan jüri üyelerinin seçimleriyle üç yaş grubunda dereceye giren eserler ve öğrenciler belirlendi.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, "Çocuklarımızdan sanat eserlerinden ilham alarak öykü ve şiir kaleme almalarını istedik. Yaratıcılıklarını sınırlamamak için öğrencileri tamamen özgür bıraktık, hiçbir sınırlama koymadık, isteyen elle yazdı, isteyen istediği yazı karakteri ve puntosunu kullandı. Çocuklarımızdan gelen eserler hayal dünyalarının zenginliğini bir kez daha keşfetmemizi sağladı. Öğrencilerine projeyi duyuran ve katılımlarını teşvik eden tüm okul yöneticilerine, sınıf öğretmenlerine, Türkçe ve Edebiyat öğretmenlerine çok teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.