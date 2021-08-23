Gençlere istihdam alanı açma projesine ödül

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığının birlikte düzenlediği ''Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması''nda, kentte gençlere istihdam alanları oluşturmak amacıyla geliştirdiği "Genç Start-Up Diyarbakır" projesi, yapılan değerlendirmenin ardından ilk 22 belediye arasına girerek destek almaya hak kazandı.

Ödül töreni, TBB ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde 24-25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek ''Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi''nde gerçekleşecek.

Vali Münir Karaloğlu, kongrede, ''Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması''nda dereceye giren diğer belediye başkanlarıyla birlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ödülünü alacak.

"GENÇ START-UP DİYARBAKIR"

Proje ile Diyarbakır'daki 18-28 yaş arasında olan sosyo-ekonomik durumları ve istihdama katılım düzeyleri düşük, dezavantajlı, kendi işini kurmaya istekli, iş fikri ve istihdama ihtiyacı olan 20 gencin, mesleki beceri düzeyinin yükseltilerek ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarının sağlanması, istihdam edilebilirliğinin artırılması, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor.