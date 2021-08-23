Gölde eğlence faciaya döndü! Yüzmek için göle giren genç kayboldu

Teknede bulunan Hümeyra G. Y. ile Sümeyye H. G. AFAD ekipleri tarafından kıyıya alındı. Vural T. ise ekipler tarafından sudan çıkartıldı. Üç arkadaş ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kayıp olan Cihan G.'yi arama çalışmaları sürüyor.