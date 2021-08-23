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Giriş Tarihi: 23.8.2021 11:27

H İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi - H ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

H İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi - H ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

“H İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri” araştırmaları erkek bebek bekleyen anne babalar tarafından yapılmaya başlandı. Anne ve babalar, çocuklarına hayatları boyunca taşıyacakları ismi seçerken özen gösteriyor. Bu bakımdan; en anlamlı, özel, değişik ve modern olmasına dikkat ederken aynı zamanda kendi isimleri ile de uyumlu olmasını istiyor. Son dönemde ise erkek bebekler için bazı isimler popüler olmaya başladı. Peki; H ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir? İşte H İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi

Anne ve baba olacaklarını öğrenen ebeveynlerin en çok araştırdığı konu başlıkları arasında bebek isimleri yer alıyor. Bu kapsamda; internet üzerinden sık sık araştırma yapan anne babalar çocuklarının hayatları boyunca taşıyacağı bu ismi özenle seçmek istiyor. Bu başlık altında; erkek bebek bekleyen anne babaların çocuklarına verebilecekleri en güzel ve özel isimlerin seçenekleri yer alıyor. Peki; H ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir? İşte H İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi

H İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?

H HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

  • Habib: Sevgili, dost
  • Habibullah: Allah'ın en sevdiği, Hz. Muhammed'in lakabı
  • Habil: Yeryüzünde öldürülen ilk insan
  • Habip: Sevilen kişi, yaren, dosta verilen ad
  • Hacı: Kabe'yi ziyaret eden kişi.
  • Hades: Birisini yenmek,kötülük
  • Hadi: Yol gösterici.El Hadi, Allah'ın isimlerindendir.
  • Hadra: Çok yeşil, en yeşil manasında.
  • Hafız: Ezberleyen/ Özellikle Kuran-ı Kerimi ezbere okuyan
  • Hakan: Kağan, eski Türk imparatoru
  • Hakim: Akıllı, becerikli, hekim.
  • Hakkı: Doğruluk, adaletli
  • Haktan: Allah'tan gelen, Allah'ın verdiği
  • Haldun: Kalp, yürek / Yüreklilik
  • Halil: İçten dost, yakın arkadaş
  • Halim: Yumuşak huylu, sakin yaradılışlı
  • Halis: Saf, katkısız, duru
  • Halit: Süregelen, sürekli
  • Haluk: İyi ahlaklı, uyumlu
  • Hamdi: Hamd eden, şükreden / Tanrı ile ilgili
  • Hamdullah: Allah övgüsü
  • Hami: Koruyan, arka çıkan, koruyucu
  • Hamit: Şükreden,; övgüye değer
  • Hamza: Aslan
  • Hani: Yumuşaklık ve vakar sahibi
  • Hanifi: Mezhep adı.
  • Hansoy: Han soylu, bey soyundan gelen
  • Harun: Huysuz at / Postacı / İnatçı
  • Hasan: Güzellik, iyilik
  • Hasbi: Kişisel değeri olan, ünlü bir soydan gelen
  • Hasip: Kişisel değeri olan, ünlü bir soydan gelen
  • Haşim: Ezen, kıran, parçalayandır. Haşmetli, gösterişli, muhteşem
  • Haşmet: İhtişam, büyüklük, görkemlilik
  • Hatay: İl adı, Antakya olan kentimiz inadı
  • Hatem: Sonuncu en son olan / Mühürcü
  • Hatemi: Sonuncu en son olan / Mühürcü
  • Hatip: güzel konuşan,hitap eden,topluluk karşısında ikna edici konuşan
  • Hayati: Yaşamsal, yaşamla ilgili önemli olan
  • Haydar: Aslan, cesur, korkusuz kişi
  • Hayrettin: Hayır eden, hayır sahibi
  • Hayri: Hayırla, iyilikle ilgili
  • Hayrullah: Hayırlı kişi.
  • Hayyam: Çadırcı.
  • Hazar: Barış / Bir yerde oturma hali
  • Hazım: Hezimete uğratan
  • Hazin: Hüzünlü, üzüntülü, acıklı
  • Hazra: Türk musikisinde bir makam.
  • Hebun: Varlık, yaratılmış olan.
  • Heja: Kıymetli, değerli, biricik, makbul
  • Heper: Her zaman yiğit
  • Hepyener: Her zaman yener, hiç yenilmez
  • Hıdır: Hızır manasındadır. Bir işin kolaylıkla ve çok hızlı yapılmasını sağlayandır.
  • Hıfzı: Saklamak, korumak, hafızaya almak
  • Hıncal: İntikamını al
  • Hızır: Darda kalanların yardımına koşan
  • Hızlan: Elini çabuk tut, hızını artır
  • Hicri: Göç eden / Hicrete ait, hicretle ilgili
  • Hidayet: Doğru yolu arama, bulma
  • Hidiv: Vezir
  • Hikmet: Gizine erişilmeyen
  • Hilmi: Yumuşak huylu, sabırlı
  • Himmet: Çalışma, çaba
  • Hişam: Eski bir Endülüs hükümdarının adı
  • Hudavendigar: Bir işte emir verme yetkisi bulunan kimse anlamına gelir.
  • Hulki: İyi ahlaklı iyi huylu
  • Hulusi: Saflık, doğruluk, içtenlik
  • Hurşit: Güneş
  • Huzeyfe: Peygamber efendimizin sır katibinin adı.
  • Hüda: Doğru yol gösteren.hidayet eden
  • Hüdavendigar: Hükümdar.
  • Hüdaverdi: Allah verdi, çocuk özlemi çeken aileler ilk çocuklarına genellikle bu adı verirler
  • Hüdayi: Allah'ın yarattığı.
  • Hür: Özgür, bağımsız
  • Hürkal: Hep özgür ol!
  • Hürkan: Özgürlüğüne düşkün bir soydan gelen.
  • Hüsam: Keskin kılıç / Dinin keskin kılıcı
  • Hüsamettin: Keskin kılıç / Dinin keskin kılıcı
  • Hüseyin: Güzellik, iyilik
  • Hüsnü: Güzel, güzellik ile ilgili
  • Hüsrev: Büyük padişah, hükümdar
  • Hüzeyfe: Peygamberimizin sırdaşı.

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H İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi - H ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?
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