H İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi - H ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

Anne ve baba olacaklarını öğrenen ebeveynlerin en çok araştırdığı konu başlıkları arasında bebek isimleri yer alıyor. Bu kapsamda; internet üzerinden sık sık araştırma yapan anne babalar çocuklarının hayatları boyunca taşıyacağı bu ismi özenle seçmek istiyor. Bu başlık altında; erkek bebek bekleyen anne babaların çocuklarına verebilecekleri en güzel ve özel isimlerin seçenekleri yer alıyor. Peki; H ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir? İşte H İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi
H İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?
H HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
- Habib: Sevgili, dost
- Habibullah: Allah'ın en sevdiği, Hz. Muhammed'in lakabı
- Habil: Yeryüzünde öldürülen ilk insan
- Habip: Sevilen kişi, yaren, dosta verilen ad
- Hacı: Kabe'yi ziyaret eden kişi.
- Hades: Birisini yenmek,kötülük
- Hadi: Yol gösterici.El Hadi, Allah'ın isimlerindendir.
- Hadra: Çok yeşil, en yeşil manasında.
- Hafız: Ezberleyen/ Özellikle Kuran-ı Kerimi ezbere okuyan
- Hakan: Kağan, eski Türk imparatoru
- Hakim: Akıllı, becerikli, hekim.
- Hakkı: Doğruluk, adaletli
- Haktan: Allah'tan gelen, Allah'ın verdiği
- Haldun: Kalp, yürek / Yüreklilik
- Halil: İçten dost, yakın arkadaş
- Halim: Yumuşak huylu, sakin yaradılışlı
- Halis: Saf, katkısız, duru
- Halit: Süregelen, sürekli
- Haluk: İyi ahlaklı, uyumlu
- Hamdi: Hamd eden, şükreden / Tanrı ile ilgili
- Hamdullah: Allah övgüsü
- Hami: Koruyan, arka çıkan, koruyucu
- Hamit: Şükreden,; övgüye değer
- Hamza: Aslan
- Hani: Yumuşaklık ve vakar sahibi
- Hanifi: Mezhep adı.
- Hansoy: Han soylu, bey soyundan gelen
- Harun: Huysuz at / Postacı / İnatçı
- Hasan: Güzellik, iyilik
- Hasbi: Kişisel değeri olan, ünlü bir soydan gelen
- Hasip: Kişisel değeri olan, ünlü bir soydan gelen
- Haşim: Ezen, kıran, parçalayandır. Haşmetli, gösterişli, muhteşem
- Haşmet: İhtişam, büyüklük, görkemlilik
- Hatay: İl adı, Antakya olan kentimiz inadı
- Hatem: Sonuncu en son olan / Mühürcü
- Hatemi: Sonuncu en son olan / Mühürcü
- Hatip: güzel konuşan,hitap eden,topluluk karşısında ikna edici konuşan
- Hayati: Yaşamsal, yaşamla ilgili önemli olan
- Haydar: Aslan, cesur, korkusuz kişi
- Hayrettin: Hayır eden, hayır sahibi
- Hayri: Hayırla, iyilikle ilgili
- Hayrullah: Hayırlı kişi.
- Hayyam: Çadırcı.
- Hazar: Barış / Bir yerde oturma hali
- Hazım: Hezimete uğratan
- Hazin: Hüzünlü, üzüntülü, acıklı
- Hazra: Türk musikisinde bir makam.
- Hebun: Varlık, yaratılmış olan.
- Heja: Kıymetli, değerli, biricik, makbul
- Heper: Her zaman yiğit
- Hepyener: Her zaman yener, hiç yenilmez
- Hıdır: Hızır manasındadır. Bir işin kolaylıkla ve çok hızlı yapılmasını sağlayandır.
- Hıfzı: Saklamak, korumak, hafızaya almak
- Hıncal: İntikamını al
- Hızır: Darda kalanların yardımına koşan
- Hızlan: Elini çabuk tut, hızını artır
- Hicri: Göç eden / Hicrete ait, hicretle ilgili
- Hidayet: Doğru yolu arama, bulma
- Hidiv: Vezir
- Hikmet: Gizine erişilmeyen
- Hilmi: Yumuşak huylu, sabırlı
- Himmet: Çalışma, çaba
- Hişam: Eski bir Endülüs hükümdarının adı
- Hudavendigar: Bir işte emir verme yetkisi bulunan kimse anlamına gelir.
- Hulki: İyi ahlaklı iyi huylu
- Hulusi: Saflık, doğruluk, içtenlik
- Hurşit: Güneş
- Huzeyfe: Peygamber efendimizin sır katibinin adı.
- Hüda: Doğru yol gösteren.hidayet eden
- Hüdavendigar: Hükümdar.
- Hüdaverdi: Allah verdi, çocuk özlemi çeken aileler ilk çocuklarına genellikle bu adı verirler
- Hüdayi: Allah'ın yarattığı.
- Hür: Özgür, bağımsız
- Hürkal: Hep özgür ol!
- Hürkan: Özgürlüğüne düşkün bir soydan gelen.
- Hüsam: Keskin kılıç / Dinin keskin kılıcı
- Hüsamettin: Keskin kılıç / Dinin keskin kılıcı
- Hüseyin: Güzellik, iyilik
- Hüsnü: Güzel, güzellik ile ilgili
- Hüsrev: Büyük padişah, hükümdar
- Hüzeyfe: Peygamberimizin sırdaşı.
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