Hamile sokak köpeği, doğum için hastane önüne gitti!

İlginç olay Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde yaşandı. Hamile bir sokak köpeği doğum sancısı çekince soluğu İskenderun Devlet Hastanesi A/Blok acil servisinde aldı. Bitkin haldeki 'Sessiz dost' hamile sokak köpeği Acil servis önüne gelip adeta doğum sancısı çektiğini içerideki sağlıkçılara duyurmaya çalıştı. Kapıda bekleyen köpeği gören hemşire hemen durumundan şüphelenmesi üzerine veterinere haber verdi.

Kısa sürede İskenderun Devlet Hastanesi A/Blok aciline Özel veteriner hekimler Özberk Aksar ve Berk Belli yetişti. Köpek burada muayene edildi, ultrasonunu çekildi ve acilen doğum yapması gereken köpeğin doğumunun yapılması için ameliyata alındı. Veterinerlerin operasyonunda hamile sokak köpeğinin karnından 3 yavrusu ancak sağlıklı olarak kurtarılabildi. Diğer yavrular ise ölü olarak dünyaya geldi.