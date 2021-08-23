Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da kenevir operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 23.8.2021 11:39

Hatay’da kenevir operasyonu: 2 kişi tutuklandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da kenevir operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Hatay’da yasa dışı kenevir yetiştiren şahıslara yönelik yapılan operasyonda 424 kök hint keneviri, 12 kilo 526 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler uyuştur8ucu ile mücadele kapsamında Samandağ'ın Gözene Mahallesi'ne ve İskenderun'un Akarca Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözene Mahallesi'nde bulunan H.D. ve A.D. isimli şahıslar ile Akarca Mahallesinde C.K. isimli şahısların evlerinde ve evin eklentilerinde yapılan aramalarda 424 kök kenevir bitkisi ile 12 kilo 526 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden H.D. isimli şahıs tutuksuz yarğılanmak üzere serbest bırakılırken, A.D. ve C.D. isimli şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay’da kenevir operasyonu: 2 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA