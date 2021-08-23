Hatay’da kenevir operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler uyuştur8ucu ile mücadele kapsamında Samandağ'ın Gözene Mahallesi'ne ve İskenderun'un Akarca Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözene Mahallesi'nde bulunan H.D. ve A.D. isimli şahıslar ile Akarca Mahallesinde C.K. isimli şahısların evlerinde ve evin eklentilerinde yapılan aramalarda 424 kök kenevir bitkisi ile 12 kilo 526 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden H.D. isimli şahıs tutuksuz yarğılanmak üzere serbest bırakılırken, A.D. ve C.D. isimli şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.