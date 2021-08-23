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Giriş Tarihi: 23.8.2021 13:03

Hem Pazar alış verişi hem de aşı

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Hem Pazar alış verişi hem de aşı

Ülke genelinde coronavirisü yönelik aşı kampanyaları her geçen ün artarken, bazı kesimler ise aşı olmayı reddediyor. Aşı olma kampanyası için Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası da harekete geçerek Pazar yerinde seyyar aşı standı kurdu.

Delta varyantı nedeniyle ülkemizde özellikle coronaveris aşısı olmayan vatandaşların vefat etme sayısı artış göstermeye devam ederken, Bolulu vatandaşların rahat bir şekilde aşı olmasını sağlaman amacıyla Bolu Pazarcılar ve Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonrası Pazar yerine aşı standı kuruldu.

Aşı standına, pazara gelen vatandaşlar ile pazarcı esnafı büyük ilgi gösterdi. Aşı olmayan vatandaşların aşı olması için Pazar yerine stant kurduklarını dile getiren Oda Başkanı Altındal; "Bolu ana pazarımızda aşı standımız kurulmuştur. Esnaflarımız ve müşterilerimiz aşılarını olabilirler. Bu hizmetlerinden dolayı Bolu İl Sağlık Müdürümüz Muhammet Emin Demirkol ve emeği geçen Sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz. Son günlerde aşılanmayan bir çok vatandaşımız özellikle delta varyantı yüzünden hayatını kaybetmekte. Bizim için bir canın bile önemi büyük. Bu nedenle bizde böyle bir kampanya başlattık" dedi.

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Hem Pazar alış verişi hem de aşı
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