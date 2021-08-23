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Giriş Tarihi: 23.8.2021 11:37

İ İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi - İ ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

İ İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi - İ ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

Anne ve baba olacaklarını öğrenen ebeveynlerin en çok araştırdığı konu başlıkları arasında bebek isimleri yer alıyor. Bu kapsamda; internet üzerinden sık sık araştırma yapan anne babalar çocuklarının hayatları boyunca taşıyacağı bu ismi özenle seçmek istiyor. Bu başlık altında; erkek bebek bekleyen anne babaların çocuklarına verebilecekleri en güzel ve özel isimlerin seçenekleri yer alıyor. Peki; İ ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir? İşte İ İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi

"İ İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri" araştırmaları erkek bebek bekleyen anne babalar tarafından yapılmaya başlandı. Anne ve babalar, çocuklarına hayatları boyunca taşıyacakları ismi seçerken özen gösteriyor. Bu bakımdan; en anlamlı, özel, değişik ve modern olmasına dikkat ederken aynı zamanda kendi isimleri ile de uyumlu olmasını istiyor. Son dönemde ise erkek bebekler için bazı isimler popüler olmaya başladı. Peki; İ ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir? İşte İ İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi

İ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?

İ HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

  • İbrahim: İnananların babası, hakların babası
  • İçöz: İçi özü olan
  • İdris: 1. Meyvesi hoş kokulu, kerestesi güzel bir kiraz türü. 2. İlim ve fende ileri seviyede olan anlamında. 3. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen İdris Peygamber 4. ilk kez giysi dikip giydiği için terzilerin, ilk kez kalem kullandığı için yazarların piri sayılmaktadır.
  • İhlas: Gönülden gelen bağlılık, dostluk, samimiyet manalarındadır. Kuran' dan sure ismidir.
  • İhsan: Bağışlamak, yardım etmek, iyiliketmektir.
  • İlbaş: Ülke lideri.
  • İlbay: Bir ilin, bir obanın yöneticisi
  • İlbey: Egemen olan
  • İlbilge: yurdun bilgesi
  • İlçi: Elçi
  • İldemir: Sağlam, kuvvetli kişi.13
  • İldeniz: Ülkenin denizi
  • İlhami: İçine doğmakla ilgili
  • İlkan: İran'da devlet kuran bir Türk hükümdarı. İlk+ An
  • İlkay: Ayın ilk günlerindeki hali. İlk+Ay
  • İlkem: Temel kanı.
  • İlker: İlkle ilgili, ilk erkek çocuk
  • İlki: (ilk çocuk için) birincisi
  • İlkut: Kutlu ülke, kutlu yurt
  • İlsavaş: Ülke için savaş
  • İlsavun: Ülkeyi savun
  • İlsev: Ülkeyi sev
  • İlseven: Ülkeyi seven
  • İlsever: Ülkeyi sever, ülke sever
  • İlsu: Sularla kaplı ülke.
  • İltan: Ülkenin ışığı
  • İlteber: Vali, kumandan.
  • İltekinTek ve eşsiz ülke manasındadır.
  • İteriş: Ülkeyi derleyip topralayan
  • İltüzer: Ülkeyi düzene sokan, derleyip toplayan
  • İlyas: Mersin ağacı
  • İman: İnanç.
  • İmar: Şekillendirme, şekil verme.
  • İmdat: Yardım dilemek, yardım istemek , yardım beklemek
  • İmran: 1. Evine bağlı kalan. 2. Hz. Meryem' in babası, Al-i İmran: İmran ailesi. Musa, Harun-Meryem ve İsa. – Kur'an-ı Kerim'in 3. suresi.
  • İmre: Dost, arkadaş, ağabey, büyük birader
  • İnalkut: İnanılır ve uğurlu kimse,
  • İnaltekin: Güvenilir ve biricik olan,
  • İnan: İnanmak
  • İnanç: Kabullenme, bağlanma.
  • İnanır: İnanan kişi, inanan ve güvenen kimse
  • İnayet: İyilik, lütuf
  • İncebey: İnce yapılı ve soylu kişi, incelikli bey kişi
  • İnkılap: Evrim, dönüşüm – Devrim.
  • İnsel: İnden, mağaradan çıkan sel, in seli
  • İpar: Yüksek dağların kar tutmayan yerlerinde yetişen Bir çeşit dikenli otun güzel kokulu sarımtrak çiçeğin kurusa bile kosusu gitmez. Güzel koku, misk, amber gibi manaları vardır.
  • İra: Bağış yapma, iyilikte bulunma. Çıplak bırakma soyma. Otlatma.
  • İrade: Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü. Buyruk, emir.
  • İren: Özgür, hür
  • İrfan: Bilme, anlama sezme gücü.
  • İrşad: Doğru yolu gösteren, uyaran.
  • İrtek: Erken doğan, er doğmuş
  • İsa: Hristiyanlığın kurucusu peygamber, Hz. İsa
  • İsfendiyar: İran mitolojisinde adı geçen hükümdar.
  • İshak1. İbranice "gülme" anlamına geldiği söylenir. 2. Hz. İbrahim'in 2 oğlundan biri olan ve Yakub (a.s.)'un babasıdır. Peygamberdir. Kur'an'da ismi geçen peygamberlerdendir.
  • İskender: Tarihte fetihleriyle ünlü bir hükümdar
  • İsmail: Duası kabul olunan manasındadır. Peygamberlerdendir. İbrahim'in (A.S.) oğludur. Küçükken İbrahim'e (A.S.), oğlunu Allah için kurban etmesi emredildi. Halilullah olan İbrahim, İsmail'i (A.S.) kurban etmek isterken Cenab-ı Hak koç gönderdi. Mucize zahir oldu. Bıçak İsmail'i kesmedi, yerine koç kurban edildi. Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) de ceddi olan İbrahim ve İsmail (A.S.) Kabe' yi yeniden inşa ettiler.
  • İsmet: Haramdan ve günahtan çekinen
  • İsrafil: Dört büyük melekten biri
  • İstemi: Göktürklerin ünlü hakanı
  • İstemihan: Göktürklerin ünlü hakanı
  • İşcan: Becerikli, çalışkan, işçen
  • İzgütay: İyi yavru, iyi tay
  • İzzet: Değer, kıymet, ululuk, yücelik
  • İzzettin: Değer, kıymet, ululuk, yücelik

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İ İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi - İ ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?
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