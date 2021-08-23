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Giriş Tarihi: 23.8.2021

İBB, Gençlik Parkı’ndaki çalışmaları durdurdu

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İBB, Gençlik Parkı’ndaki çalışmaları durdurdu
İBB iştiraki KİPTAŞ'ın Yeşilpınar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesine dahil edilen park hakkında İstanbul 5. İdare Mahkemesince 21 Ağustos'ta alınan yürütmeyi durdurma kararı uygulanmaya başlandı. Vatandaşların girişine izin verilmeyen parktaki iş makinelerinin artık çalışmadığı görüldü. Mahalledeki afet ve acil durum toplanma alanında yer alan parktaki ağaçlar, İBB ekipleri tarafından sökülmüştü. Parkın etrafı metal saclarla kapatılarak, oyun grupları ve oturma alanları kaldırılmıştı. Gençlik Parkı'nın proje kapsamında yıkılmasına karşı çıkan mahalleliler, İBB'nin kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması istemiyle İstanbul 5. İdare Mahkemesine başvurmuştu. Talebi değerlendiren mahkeme, yürütmenin durdurulması istemini oy birliğiyle kabul etmiş, savunma ve ara karara cevap verilebilmesi için taraflara 30 gün süre tanımıştı.
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İBB, Gençlik Parkı’ndaki çalışmaları durdurdu
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