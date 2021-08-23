İki ayrı kazada 2 çocuk öldü

Bursa'da meydana gelen traktör ve motosiklet kazalarında iki çocuk can verdi. İlk kaza Nilüfer ilçesi Hasanağa mahallesinde meydana geldi.

Motosikletiyle Baraj yolunda ilerleyen 15 yaşındaki Selam Ünlü, motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosikletle birlikte su kanalı uçarak ağır yaralanan Selman Ünlü kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arkasında yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki arkadaşı Hüseyin Akar ise kazayı yaralı atlattı.

Bir diğer kaza ise, İnegöl ilçesine bağlı Çeltikçi mahallesinde meydana geldi. 16 FL 109 plakalı traktörüyle tarlaya giden 71 yaşındaki Recep Girgin, Hocaköy ile Çeltikçi arasında traktörün hakimiyetini kaybederek şarampole devirdi. Kazada sürücü Girgin ağır yaralanırken, yanında oturan tarım işçisi 17 yaşındaki Mahmut Karaaslan olay yerinde hayatını kaybetti.