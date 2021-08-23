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Giriş Tarihi: 23.8.2021 18:00

İstanbul’da göçmenlere göz açtırılmıyor

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da göçmenlere göz açtırılmıyor

Türkiye’de göçmenlere karşı gerçekleştirilen denetimler sonucunda İstanbul’da son üç günde  506'sı Afgan toplamda bin 251 kaçak göçmenin yakalandığı açıklandı. 1 Ocak'tan itibaren İstanbul'da toplam 40 bin 286 kaçak göçmenin yakalandığı kaydedildi.

Afganistan'da Taliban'ın Kabile girmesiyle başlayan göçmen yoğunluğu nedeniyle istanbul'da da tedbirler arttırıldı. İstanbul genelinde yapılan kontrollerde her gün yüzlerce düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezlerine teslim edilerek ülkelerine gönderiliyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu twitterdan yaptığı paylaşımda düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerin aralıksız devam edildiğini ve son 3 günde yapılan operasyonlar sonucunda toplam bin 251 kaçak göçmenin yakalandığını belirtti. Yerlikaya, yakalananların 506'sının Afgan olduğunu kaydetti.

Vali Yerlikaya, yakalanan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini ifade etti. Yerlikaya ayrıca 1 Ocak'tan itibaren İstanbul'da toplam 40 bin 286 kaçak göçmenin yakalandığını vurguladı.

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İstanbul’da göçmenlere göz açtırılmıyor
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