İstanbul’da Kübra Dinç kayıplara karıştı!

"BAKTIM ELİNİ BENİM TORUNUMUN ÜSTÜNE ATMIŞ"

Kübra'nın babaannesi Hacer Dinç, "Benim torunum geldi perşembe akşamı bende kaldı. Sabah 12.00'de benden çıktı. Arkadaşının yanında gideceğini söyledi, ben kız arkadaşı sandım ama erkek arkadaşıymış. Baktım elini benim torunum üstüne atmış. 'Kübra' diye seslendim, 'çocuk kim' dedim 'okul arkadaşım' dedi. Ben de 'elin benim torunum omuzunda ne arıyor' dedim çocuğa. 'Haklısın teyze' dedi. 'Evine git' dedim ve torunumu aldım. Torunum da eve gideceğini söyledi. Beyaz bir arabayla içinde 3 aynı yaşta kişi vardı, torunum onlarla konuşuyordu. Ondan sonra torunumla birlikte gitti. Torunum kendi rızasıyla mı gitti, yoksa kaçırıldı mı bilmiyorum. Cuma akşamından beri haber alamıyoruz. Biz kızımızı istiyoruz kimse ona bir şey diyemez hepimiz onu çok seviyoruz" dedi.