Jandarma 59 noktada uygulama yaptı

Jandarma, İçişleri Bakanlığının Türkiye çapında başlattığı, huzur ve güven uygulamaları çerçevesinde yoğun bir mesai yaptı. İl genelinde 59 farklı noktada uygulama yapan Jandarma ekipleri, 1 gün içerisinde 5 bin 337 kişinin GBT'sini sorgularken 277 işyeri kontrol edildi. Suçluların yakalanmasına yönelik 15 ilçe Jandarma Komutanlığı, Asayiş, TEM, KOM, GKİT, SİBER, Trafik Şube Müdürlüğü ve Jandarma dedektiflerinin katıldığı 336 personelle yapılan kontrollerde Belen'in Kurtlusoğuksu mahallesindeki arazi içerisinde 1'i Alman, 31'i Suriye vatandaşı olmak üzere 32, Yayladağı ilçesi Şenköy ve Güveççi mahallelerinde Suriye Uyruklu A.E., N.D., H.Y., A.H. ve M.E.A. isimli organizatörler tarafından dört farklı araç içerisinde taşınan 49 olmak üzere toplam 81 yasadışı göçmen ile 10 gr. kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan organizatörler gözaltına alınırken, yakalanan yabancı uyruklu şahıslar ise sınırdışı edilmek üzere Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.