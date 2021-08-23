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Giriş Tarihi: 23.8.2021 16:43

JASAK’tan kurtarma operasyonu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
JASAK’tan kurtarma operasyonu

Diyarbakır Yenişehir ilçesinin Hantepe Mahallesi’nde Dicle Nehri kıyısında piknik yapan 9 kişi suların yükselmesi sonucu mahsur kaldıkları nehrin ortasında JASAK (Jandarma Sualtı Arama Kurtarma) tarafından kurtarıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Hantepe Mahallesinde piknik yapan bir ailenin Dicle Nehri'nin ortasında mahsur kaldıkları ihbarı alınmıştır. Alınan ihbar üzerine, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olaya müdahale edilmiş ve suların yükselmesi ile birlikte Dicle Nehri'nin ortasında mahsur kalan 9 kişilik aile, ekiplerin çabası sonucu su üstü bot ile bulundukları alandan kurtarılmışlardır. Meydana gelen olaydan dolayı herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır." denildi.

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JASAK’tan kurtarma operasyonu
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