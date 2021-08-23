Kaçak avcı kaçarken yakalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi ekipleri bir kişinin avlanması yasak olan Yaban Keçisi avladığına dair ihbar aldı. İhbarı alan ekipler Jandarma ile birlikte olay yerine gitti. Bu arada olay yerinden motosikletle kaçmaya çalışan kaçak avlanan kişi, Jandarma kontrol noktasına takıldı. Kontrol noktasında durdurulan kaçak avcının motosiklette bulunan heybesinde bulunan hayvan kaburgasında kurşun izine rastlandı. Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi ekipleri, kontrol noktasına veteriner hekimle birlikte gitti. Hayvan Kaburgasında ve heybede bulunan diğer etlerde yapılan incelemelerde, etlerin yaban keçisine ait olduğu belirlendi. Yakalanan kaçak avcı hakkında tutanak tutuldu. Jandarma ayrıca ruhsatı ve plakası olmayan motosiklete el koydu.