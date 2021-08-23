Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kaçak avcı kaçarken yakalandı
Giriş Tarihi: 23.8.2021 16:48

Kaçak avcı kaçarken yakalandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Kaçak avcı kaçarken yakalandı

Hatay’da yaban keçisi avlayan kaçak avcı, olay yerinden motosikletle kaçarken Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesine bağlı ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan avcıya para cezası uygulanırken, Jandarma plakası ve ruhsatı olmayan motosiklete el koydu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi ekipleri bir kişinin avlanması yasak olan Yaban Keçisi avladığına dair ihbar aldı. İhbarı alan ekipler Jandarma ile birlikte olay yerine gitti. Bu arada olay yerinden motosikletle kaçmaya çalışan kaçak avlanan kişi, Jandarma kontrol noktasına takıldı. Kontrol noktasında durdurulan kaçak avcının motosiklette bulunan heybesinde bulunan hayvan kaburgasında kurşun izine rastlandı. Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi ekipleri, kontrol noktasına veteriner hekimle birlikte gitti. Hayvan Kaburgasında ve heybede bulunan diğer etlerde yapılan incelemelerde, etlerin yaban keçisine ait olduğu belirlendi. Yakalanan kaçak avcı hakkında tutanak tutuldu. Jandarma ayrıca ruhsatı ve plakası olmayan motosiklete el koydu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçak avcı kaçarken yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA