Kandıralı Ceren Türkiye’nin gururu oldu

Bursa'da Türkiye Halter Federasyonu tarafından 14-19 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlediği U15 ve Yıldızlar Ferdi Türkiye Şampiyonasında 40 kilogramda mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor haltercilerinden Kandıralı Ceren Akarsu, koparmada 40, silkmede 53 kilogram, genel toplamda ise 93 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Başarılı sporcu elde ettiği başarı ile Milli Takım kapısını da araladı.

KANDIRALILARI SEVİNCE BOĞDU

Kandıra İlçesi Balaban Mahallesi Kocaoğlu Köyü'nde oturan 17 yaşındaki Ceren Akarsu, Türkiye birinciliği sonrasında hedefinin milli takım ile yeni başarılar kazanmak olduğunu söyledi. Ceren, yaklaşık 2 ay önce söylediği hedefini önceki gün Polonya'da gerçekleştirdi. Polonya'da gerçekleştirilen Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Ceren Akarsu toplamda 105 kg kaldırarak birinci oldu. Polonya'da bayrağımızı dalgalandıran ve altın madalya kazanan Ceren'in bu başarısı ülkemizi gururlandırırken, Kandıralıları sevince boğdu. Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Ceren'i sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile kutladı.