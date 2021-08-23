Karadeniz Üniversitesi Aydıncık yangınını inceliyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Amenajmanı Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Sezgin Hacısalihoğlu Prof. Dr. Mehmet Mısır, Toprak ve Ekoloji Ana Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Bülent Turgut ve Silvikültür Ana Bilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Ercan Oktan katıldı.

Heyetin, yangın sonrası bölgede incelemelerde bulunarak, bilimsel rapor hazırlayarak Orman Genel Müdürlüğüne referans oluşturacak öneriler hazırlayacakları kaydedildi.

Yangın gören ormanlık sahayı inceledikleri gibi yangında çalışanlarla konuşup yangın esnasındaki yaşananlarda dinleyen heyet, bu konuda da kamuoyunu bilgilendirecek veriler topladı.

Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş yangın esnasında yapılan organizasyon ve vatandaşlarla olan iletişim ve yardımlaşma hakkında orman fakültesi hocalarına bilgi verdi.

Anamur Orman İşletme Müdürü Gübeş, kendi planları kapsamında, yangın öncesinden orman köylülerine yangın sezonu öncesi tırmıklar verildi, öncesinde de, bazı köylere pompalı traktöre takılacak su tankları verilmişti. Çevre ilçelere yangın ekiplerini gönderimde muhtarlarla iletişime geçip köylerde su tankları ve tırmıklarla mükelleflerden oluşan ekipler kuruldu ve hazır tutuldu. Sivil Toplum Kuruluşlarından, avcılar ve Yamaç paraşütü ekiplerinden oluşan ekipleri belli yerlere konuşlandırarak yangın söndürme ekiplerini tesis edildiğini söyledi. Yangın öncesinde de bütün ekibin botları ayakta, sırt çantaları üzerlerinde ilk müdahale aracından, arasözüne, su tankından dozerine hazır kıta teyakkuzda olduk." şeklinde konuştu.