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Giriş Tarihi: 23.8.2021 14:38

Karaköprü’de eğitim sezonu öncesi okullarda kapsamlı temizlik

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Karaköprü’de eğitim sezonu öncesi okullarda kapsamlı temizlik

Karaköprü Belediyesi 6 Eylül’de başlayacak olan eğitim-öğretim sezonu öncesi öğrencilerin daha temiz bir ortamda eğitime başlaması için ilçedeki okullarda kapsamlı bir temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Karaköprü Belediyesi pırıl pırıl bir ilçe için aralıksız çalışırken, 6 Eylül'de başlayacak olan eğitim – öğretim sezonu öncesi öğrencileri de unutmadı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin temiz bir ortamda okula başlaması için ilçedeki okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı. Temizlik ekipleri sınıflar ve koridorlarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirirken, özellikle okul bahçesi ve merdivenler deterjanlı su ile yıkanıyor.

Atakent Mahallesinde bulunan Hacı Abdurrahman Özdemir Ortaokulu'nda gerçekleştirilen temizlik çalışmasını Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Aslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz da takip etti.

Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Aslan, 2021-2022 eğitim sezonu öncesi Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla okullarda kapsamlı bir temizlik çalışması başlattıklarını ifade ederek, öğrencilerin temiz bir ortamda eğitime başlamasını hedeflediklerini dile getirdi.

Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz da Başkan Baydilli'ye ve temizlik işleri ekiplerine yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Karaköprü Belediyesi temizlik işleri dezenfekte ekibi 6 Eylül öncesi ilçedeki okulların tamamını temizlik işleminden geçirerek tertemiz ortamda derslere başlanmasını hedefliyor.

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Karaköprü’de eğitim sezonu öncesi okullarda kapsamlı temizlik
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