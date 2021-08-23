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Giriş Tarihi: 23.8.2021 16:44

Kaz Dağlarına havadan müdahale artarak sürüyor

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Kaz Dağlarına havadan müdahale artarak sürüyor

Balıkesir Kazdağları’nın Güre eteklerinde çıkan yangına havadan müdahale artarak sürüyor. Bölgeye giden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yangına havadan müdahale gücünün arttırıldığını söyledi.

Kazdağları'nda yangın bölgesine giden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey incelemelerde bulundu. Vali Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Edremit'te Kazdağları Milli Parkı içinde saat 09.25 sularında sarp bir arazide başlayan yangına en hızlı şekilde müdahale gerçekleştirdik. Karadan ve havadan devam ediyor. Ulaşımın zor olduğu böyle bölgelere havadan müdahale çok önemli. 18 dakika içinde ilk söndürme faaliyeti gerçekleşti. Yoğun bir baskılama ile yangını vadide hapsediyoruz. Şu an 12 helikopter ve 3 uçak ile yangına müdahaleyi sürdürüyoruz' dedi.

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Kaz Dağlarına havadan müdahale artarak sürüyor
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