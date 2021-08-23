Kaz Dağlarına havadan müdahale artarak sürüyor

Kazdağları'nda yangın bölgesine giden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey incelemelerde bulundu. Vali Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Edremit'te Kazdağları Milli Parkı içinde saat 09.25 sularında sarp bir arazide başlayan yangına en hızlı şekilde müdahale gerçekleştirdik. Karadan ve havadan devam ediyor. Ulaşımın zor olduğu böyle bölgelere havadan müdahale çok önemli. 18 dakika içinde ilk söndürme faaliyeti gerçekleşti. Yoğun bir baskılama ile yangını vadide hapsediyoruz. Şu an 12 helikopter ve 3 uçak ile yangına müdahaleyi sürdürüyoruz' dedi.