Kazdağları nerede, yangında son durum ne, söndürüldü mü? Kazdağları yangınında son durum!

Yurdumuzda orman yangınlarıyla mücadele sürerken gelen son dakika haberine göre Kazdağları'nda da yangın ihbarı alındı. Bölgeye havadan müdahale sürerken ekipler bölgeye karadan da ulaşmaya çalışıyor. Öte yandan "Kazdağları nerede, yangında son durum ne, söndürüldü mü?" soruları yanıt aramaya başladı. Yangının kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nde, meydana geldiği biliniyor. İşte Kazdağları yangını son durum ve detaylar...