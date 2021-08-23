Kazdağları nerede, yangında son durum ne, söndürüldü mü? Kazdağları yangınında son durum!

Yurdumuzda orman yangınlarıyla mücadele sürerken gelen son dakika haberine göre Kazdağları'nda da yangın ihbarı alındı. Bölgeye havadan müdahale sürerken ekipler bölgeye karadan da ulaşmaya çalışıyor. Öte yandan "Kazdağları nerede, yangında son durum ne, söndürüldü mü?" soruları yanıt aramaya başladı. Yangının kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nde, meydana geldiği biliniyor. İşte Kazdağları yangını son durum ve detaylar...
KAZDAĞLARI'NDA ORMAN YANGINI!
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Saat 10.30 sıralarında Edremit ilçesi Güre Mahallesi Kavurmacılar Mevkisi'nde orman yangını çıktı.
Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri karadan, helikopter ise havadan müdahale ediyor. Çamlık ve kayalık alandaki yangın için Çanakkale'den ikinci helikopterin istendiği öğrenildi.
Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri bölgede rüzgarın etkili olmadığını, alevleri kısa sürede kontrol altına almayı planladıklarını ifade ettiler.
KAZDAĞLARI NEREDE?
Biga Yarımadası'nın en yüksek yeri olarak bilinen Kaz Dağları, Türkiye'nin Çanakkale ve Balıkesir il sınırları içerisinde yer almaktadır.