Kıl payı kurtuldular

SİNOP Babaçay Mahallesin'nde Cemal Karadeniz
ve Meryem Karadeniz
, sular altında kalmaktan son anda kurtuldu. Meryem Karadeniz yaşadıklarını SABAH'a anlattı: "Hayvanların sesleri üzerine dışarı çıktım, Eşime acil arabayı yola çıkartmasını söyledim. İlk başta evden dışarı çıkmak istemedi. Sular evimize dolmaya başladı. Evler bir bir yıkılıyordu. Kıl payı kurtulduk. Ev olsa da olur olmasa da olur, devletimiz bize bir çadır verir, iki de battaniye verir. Eşimin kardeşi Arif Karadeniz
ve karısı Güllü Karadeniz
sel sularına kapılıp öldü. En son çocuklarıyla konuşmuşlar, "Hakkınızı helal edin, biz gidiyoruz" demişler. Arif ahırdaki hayvanları çıkartmış. Eşini bulmak için eve girmiş. O sırada sel sularına kapılıp gitmişler."