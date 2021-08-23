Kocaeli Hıfzıssıhhadan yeni kararlar: PCR testi zorunlu olacak

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında toplanan Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Bu kapsamda, aşılama çalışmaları gönüllülük esasına göre yürütülmeye devam edilecek. Aşıya karşı tereddüt içerisinde olan vatandaşların kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine, valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda ağırlık verilecek. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, muhtarların ve kanaat önderlerinin katılımı ve desteğiyle geniş tabanlı çalışmalar yürütülecek.

PCR ZORUNLULUĞU

6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu "PCR testi zorunluluğunun" getirilmesine karar verildi. Bu çerçevede işletmeciler / organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı / geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş, aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek.

TEST YOK İSE SEYHAT EDEMEYECEK

Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunması şartı getirildi. Bu kapsamda 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı / geçirilmiş hastalık (Covid19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş, aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek.

KURALA UYMAYANLARA İŞLEM

Valilik/kaymakamlıklarca ilde/ilçelerde kişilerin toplu olarak bulunduğu diğer etkinlikler veya faaliyetlerden faydalanacak hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişiler için, İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla HES kodu üzerinden PCR test kontrolü zorunluluğu getirilebilecek. Aynı zamanda, tokalaşma ve sarılma gibi faaliyetlerden bir süre daha uzak durulması gerektiği vatandaşlara hatırlatılacak ve buna yönelik çalışmalar ise valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda sürdürülecek.Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem uygulanacak. Suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.