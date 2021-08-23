Kocaeli’de 6 milyon 240 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, kaçakçılığın engellenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, takibe alınarak TEM Otoyolu üzeri İzmit İlçesinde durdurulan bir Tır içerisinden 624 koli içerisinde 6 milyon 240 bin gümrük kaçağı o boş makaron ele geçirildi. Olaula ilgili 1 kişi gözaltına alınarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, şüphelinin tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.