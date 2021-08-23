Konya’da dehşet! Kadın arkadaşı ile babasını öldürüp, intihar etti

Burada Dağlı ile Saraç arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Dağlı, belinden çıkardığı tabancayla önce Saraç'a daha sonra da babası Yusuf Güler'e ateş etti. Mustafa Dağlı daha sonra aynı tabancayla kendi başına ateş etti.