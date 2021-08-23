Köpekbalığı ile yaptığı diyalog sosyal medya olay oldu

Trabzon'un Akçaabat ilçesi, Akçakale mahallesinde yaşayan Ali Osman Erçin, kayığı ile denize açılarak avlanmak için ağ serdi. Erçin, bir süre sonra ağını denizden toplarken yavru köpekbalığının ağa takıldığını gördü. Yavru Köpekbalığını ağı çekerek teknenin üzerine çıkartan Erçin, ağa sarılan köpekbalığını kurtararak tekrar denize bıraktı. Bir saat sonra denizden ağını çeken Erçin, köpekbalığının tekrar ağına takıldığını gördü. Erçin bu sefer teknenin üzerine çıkarttığı köpekbalığının üzerine tükenmez kalem ile işaret bıraktı. O anı bir başka balıkçı cep telefonu ile kayda aldı. Akçakale açıklarında avlanan balıkçı Ali Osman Erçin tekrar avlanırken ağına üçüncü kez yavru köpekbalığının takılmasıyla yavru köpekbalığı ile gülümseten diyaloğu başladı.

Trabzonlu balıkçının ağına takılan köpek balığı ile gülümseten diyaloğu kamerada

Köpekbalığını ağdan kurtarmaya çalışırken, "Atayrum onu denize yine geliy. Ben sana demedim mi daha gelme" diye ifadeleri ile izleyenleri güldüren Karadenizli balıkçı, "Nedir bu sardınız bizim Karadeniz'i. Dur fenaluk yapma" diyaloğu kısa sürede sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Görüntülerde, köpekbalığı ile pazarlık yaparak bir daha ağa takılması halinde kızartıp yiyeceğini kaydeden Erçin, "Köpekbalığı yiyecek bizi. Ben sana gelme dedim. Koçum benim bir daha gelirsen tavana kızartıp yerim seni bak. Benim lafım peşindir hiç darılıp gücenme. Ne burun var sende aynı benzedi büyükbabamın burnuna. Sen yine geldin mi. Ben sana geçen gün demedim mi bizim ağa gelme. Özledin mi beni. Senin için bana bir daha gelirse sakın denize atma onu güzel yeniyor. Ne diyorsun yiyim mi seni. Seninle beraber resim çekildik. Aynı karede poz verdik. Dediler senin için öldü, dedim ölmedi efsane geri döndü. Atıyım seni denize ama gelme. Bitsin aramızda samimiyetlik. Yüzde git oğlum daha gelme sakın" şeklindeki diyalogu binlerce beğeni aldı.

"KÖPEKBALIĞI AĞIMIZA TAKILDIKÇA, BEN BIRAKIYORUM"

Teknesinde avlanırken Yavru köpekbalıklarının ağına takılmasıyla tekrar denize bıraktığı için güzel yorumlar aldığını belirten Ali Osman Erçin, "Yavru köpek balıkları bu sene denizde biraz fazla görünmeye başladı. İşin komik tarafı ise, her akşam en az 3-4 tane ağlarımıza denk geliyor. Onlar ağımıza takıldıkça, ben denize bırakıyorum. Bu sürekli olmaya başladığında ise artık yeter daha gelmeyin dedim. Köpekbalığı ile aramızda farklı bir ilişki, diyalog yaşamaya başladım. Bu durum sık sık olunca kayığımdaki arkadaşlarım o görüntüleri cep telefonu ile kameraya aldı. Bizde daha sonra o görüntüyü sosyal medyadan paylaştık. Görüntüleri izledikçe çok güldük. Dolayısıyla paylaştıktan sonra da halkın da hoşuna gitti. Karadeniz balıkçısı olarak gerçekten bizi çok gururlandıran yorumlarda aldık. Yavru köpek balığını denize bırakarak çok güzel yorumlar aldık. Sonuçta köpekbalığı yemediğimiz bir balık çeşidi. Aramızda güzel bir muhabbet oldu ve balıkçılık onların sayesinde neşeli geçti." dedi.

KÖPEKBALIĞININ ÜZERİNE TÜKENMEZ KALEM İLE İŞARET BIRAKTI

10 gün boyunca her ağına köpekbalığı takıldığını söyleyen Erçin, "Sürekli ağlara vurduğu için 'artık daha gelme ağlara zarar veriyorsun, seni incitmek istemiyorum git' dedim. Gidiyor bir şeylerden memnun kalıyor tekrar geri geliyor. Sanki beni sevmişler, nereye gitsem peşimden geliyorlardı. Yaklaşık 1 hafta 10 gün boyunca hemen hemen her ağımızda 1-2 tane takılmaya başladı. Bizde dedik ki 'kardeşim artık daha gelme bizi bunalttın ağımızı yıpratıyorsun en son seni yiyeceğim' dedim. Gidiş o gidiş bir daha gelmedi. Sürekli aynı balık geliyor mı geliyor diye işaret vurdum. Sonradan baktığımda ebatları farklı oldu. Bize gelen yorumlarda insanlar sanki ürküttük denize girebilir miyiz diye yazanlar oldu. Korkanlar oldu ancak sonuçta cam göz balığı kimseye bir zararı olmayan tamamen doğa dostu bir köpekbalığı. Kendinden başka kimseye bir zararı yok. Yaklaşık 20 yıldır balıkçılıkla uğraşıyorum 1,5 metreden yukarı olan köpekbalığına Karadeniz'de hiç rastlamadım. Ağlara takıldığında, ağlara zarar veriyor, onun dışında başka bir zararı yok. Şu ana kadar kimseye de saldırdığını görmedim" ifadelerini kullandı.