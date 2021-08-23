Kovid-19’ önleyici nazal sprey, bilim dünyasında ses getirdi

YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kovid-19'la mücadele için İtalyan meslektaşları ile birlikte geliştirerek kullanıma sundukları koruyucu nazal spreyin taşıdığı potansiyelin geliştirilme aşamasından itibaren bilim dünyasında ilgiyle izlendiğini kaydetti. Şanlıdağ, spreyin insanlar üzerindeki sonuçlarının analiz edildiği iki makalenin de Science Citation Index (Sci) kapsamında yer alan en önemli yayınlardan "European Review for Medical and Pharmacological Sciences"tan kabul aldığını belirtti.

Prof. Dr. Şanlıdağ, "Türk ve İtalyan bilim insanlarının birlikte hazırladığı makalelerin, kendi alanlarının en saygın ve prestijli yayınlarında yer alması, Yakın Doğu Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bilim dünyasının ne kadar önemli bir parçası olduğunu göstermesi açısından da ayrıca kıymetli" dedi.