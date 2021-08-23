Kozan’da uyuşturucu çetesi çökertildi!

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen şafak operasyonunda uyuşturucu ve uyarıcı madde madde ticareti yaptığı tespit edilen 11 kişinin gözaltı kararı sonrası 10 kişi düzenlenen operasyon ile yakalandı. Operasyonda T.S., A.C., İ.İ., M.İ., S.S., S.K., Ü.S., İ.B. ve K.G., M.Y.'nin ev ve işyerlerine yapılan baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Narkotik köpekleri ile yapılan eş zamanlı baskınlarda ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 1 kilo 216 gram kubar esrar, 1,72 gram kenevir tohumu, 28,23 gram metamfetamin, hassas terazi, tabanca ve 54 adet sentetik ecza ele geçirilirken, bugün adliyeye çıkarılan 10 çete üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.