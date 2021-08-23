Kralların ressamı anılacak

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından eserlerinin sergilendiği Keskin ilçesindeki evinin önünde anma etkinliği ve sonrasında Sevgi Yolu'nda Resim Sergisi düzenlenecek. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kralların Ressamı namı ile dünyanın tanıdığı Rahmi Pehlivanlı'yı 29. ölüm yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve şükranla anacağız. Keskinden, saraylara uzanan hayat hikâyesi ile Kırıkkale'miz insanına ilham kaynağı olan Rahmi Pehlivanlı Anadolu insanının istediği zaman her alanda yüksek başarılar elde edebileceğini göstermesi açısından çok iyi bir örnektir. Gerçekleştirilecek anma programı ve Resim Sergisi sadece bir görevi yerine getirme değil, hepimizin her alanda başarılı olabileceğimiz gerçeğini hatırlatması açısından önemlidir."