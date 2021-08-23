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Giriş Tarihi: 23.8.2021 11:53

L İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi - L ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

L İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi - L ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

“L İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi” araştırmaları, bebeklerine L harfi ile isim verecek anne baba adayları tarafından araştırılmaya başlandı. Hem anlamlı ve modern hem de popüler bir isim olmasına dikkat eden ebeveynler bu konuda seçici ve özenli davranmak istiyor. Peki; L ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir? İşte L İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi.

Erkek bebek sahibi olmaya hazırlanan anne ve babalar bebek isimleri araştırmalarını sürdürüyor. Bu heyecanlı süreçte çocuklarının hayatları boyunca bu ismi taşıyacakları olmasından ötürü seçici davranmak isteyenler aynı zamanda kendi isimleri ile de uyumlu olmasına dikkat ederken ismin modern ve popüler olmasını da istiyor. Bu kapsamda; "L ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte L İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi

L İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?

L HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

  • Laçin: Bir cins şahin – Sarp, yalçın
  • Laden: Pembe çiçekler açan, hekimlikte kullanılan bir ağaççık.
  • Lami: Parıldayan, parlak, ışık veren.
  • Laşa: Bir Gürcü kralının adı.
  • Latif: Yumuşak, hoş, nazik
  • Lebib: Akıllı, zeki
  • Lefter: Muhtaç, meteliksiz.
  • Lema: Parıltı, parlayış,
  • Lemi: Parlak, parıldayan
  • Levent: Eski deniz erlerine verilen ad
  • Lider: Önder, şef, rehber kişi manasındadır.
  • Liva: Bayrak
  • Lokman: Tarihteki en ünlü tabibin adı (Lokman Hekim)
  • Lutfi/ Lütfi: İyi muamele, güzellikle hoşlukla ilgilidir.
  • Lutfullah: Allah'ın lütfu manasındadır.

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L İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi - L ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?
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