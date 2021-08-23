Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Liselilerden Toy projesi
Giriş Tarihi: 23.8.2021

Liselilerden Toy projesi

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Liselilerden Toy projesi
Türkıye'nİn ilk siber güvenlik programı uygulayan AR-GE okullarından Teknopark İstanbul Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, çevrimiçi toplantı yazılımı geliştirdi. Programın yaygınlaşmasıyla birlikte artık tüm yapılan derslere ait veriler yerli sunucularda tutulmaya başlanacak. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı "Yazılımla, katılımcılar tarayıcı üzerinden toplantı davetine tıklayıp, toplantı parolasını girerek toplantıya dâhil olabiliyorlar. Toplantı esnasında sesli ve görüntülü paylaşım yapılabilmektedir. Ayrıca katılımcılara kendi ekranını paylaşma imkânı da sunuluyor" diye konuştu. Okul müdürü Turan Çinkılıç ise, bütün derslerin kullandıkları yabancı bir firmaya ait yazılımda tutulmasına son vermek için harekete geçtiklerini belirterek "Kendi yazılımımızı yazalım, biz bunu yazabiliriz. Yerlilik millilik ve veri güvenliği konusunda çok hassasız" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Liselilerden Toy projesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA