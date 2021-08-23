Liselilerden Toy projesi

Türkıye'nİn
ilk siber güvenlik
programı uygulayan
AR-GE okullarından
Teknopark
İstanbul Meslek ve
Teknik Anadolu
Lisesi öğrencileri,
çevrimiçi toplantı
yazılımı geliştirdi.
Programın yaygınlaşmasıyla
birlikte
artık tüm yapılan
derslere ait veriler
yerli sunucularda
tutulmaya başlanacak.
İstanbul
İl Milli Eğitim
Müdürü Levent
Yazıcı "Yazılımla,
katılımcılar tarayıcı
üzerinden toplantı
davetine tıklayıp,
toplantı parolasını
girerek toplantıya
dâhil olabiliyorlar.
Toplantı esnasında
sesli ve görüntülü
paylaşım yapılabilmektedir.
Ayrıca
katılımcılara kendi
ekranını paylaşma
imkânı da sunuluyor"
diye konuştu.
Okul müdürü Turan Çinkılıç
ise, bütün derslerin
kullandıkları
yabancı bir firmaya
ait yazılımda tutulmasına
son vermek
için harekete
geçtiklerini belirterek
"Kendi yazılımımızı
yazalım,
biz bunu yazabiliriz.
Yerlilik millilik
ve veri güvenliği
konusunda çok
hassasız" dedi.