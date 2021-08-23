Liselilerden Toy projesi

Türkıye'nİnilk siber güvenlikprogramı uygulayanAR-GE okullarındanTeknoparkİstanbul Meslek veTeknik AnadoluLisesi öğrencileri,çevrimiçi toplantıyazılımı geliştirdi.Programın yaygınlaşmasıylabirlikteartık tüm yapılanderslere ait verileryerli sunuculardatutulmaya başlanacak.İstanbulİl Milli EğitimMüdürü LeventYazıcı "Yazılımla,katılımcılar tarayıcıüzerinden toplantıdavetine tıklayıp,toplantı parolasınıgirerek toplantıyadâhil olabiliyorlar.Toplantı esnasındasesli ve görüntülüpaylaşım yapılabilmektedir.Ayrıcakatılımcılara kendiekranını paylaşmaimkânı da sunuluyor"diye konuştu.Okul müdürüise, bütün derslerinkullandıklarıyabancı bir firmayaait yazılımda tutulmasınason vermekiçin hareketegeçtiklerini belirterek"Kendi yazılımımızıyazalım,biz bunu yazabiliriz.Yerlilik millilikve veri güvenliğikonusunda çokhassasız" dedi.