Lüks villada ofis kurup dünyayı dolandırdılar

ÇİNLİ evlilik sitesi üzerinden kadın profili açıp ağına aldıkları insanlara tuzak kurdukları, şans oyunu oynatarak milyonlarca dolar vurgun yaptıkları ileri sürüldü. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Uluslararası bir suç örgütünün Türkiye ayağını oluşturan onlarca Çin vatandaşının olay yeri adreste olduklarını ve orayı hücre evi olarak kullandıkları yönünde bilgiler aldı. Beylikdüzü
, Dereağzı Mahallesi, Hasan Tahsin Caddesindeki bir villa, bir süre gözlem altına alındı. 3 katlı villada onlarca Çin vatandaşının olduğu görüldü. Büyükçekmece
Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar ile yapılan operasyonda villa içerinde bulunan 10'u kadın 70 Çin vatandaşı gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 170 cep telefonu, çok sayıda bilgisayar, tablet, modem ve elektronik bazı cihazlar ele geçirildi. Polis, şüphelilerin burada kripto para üretimi yapıp satmaya çalıştıkları değerlendirmesinde bulundu. Gözaltına alınan ve orada yurtdışından iş bulma vadiyle getirildiğini söyleyip zorla dolandırıcılık işinde çalıştığını öne süren Çin vatandaşı T.U. ifadesinde örgütün çalışma planını tek tek anlattı. İddiaya göre, Çin yasal sohbet sitesinde kadın profili açıp evlilik arayışında olduğunu belirten çete, dolandırıcılık yöntemiyle elde ettiği paraları Filipinler
'de aklayıp elebaşına gönderiyordu.
10 ZANLI TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 70 kişiden 10'unun çete yöneticisi olduğu belirlenirken, diğer 60 kişinin ise mağdur konumda olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.