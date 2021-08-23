M İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi - M ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

"M İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi" araştırmaları, bebeklerine M harfi ile isim verecek anne baba adayları tarafından araştırılmaya başlandı. Hem anlamlı ve modern hem de popüler bir isim olmasına dikkat eden ebeveynler bu konuda seçici ve özenli davranmak istiyor. Peki; M ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir? İşte M İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi.
M İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?
M HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
- Macit: Ünlü, isim sahibi
- Mağrur: Gururlu.
- Mahfi: Gizli, saklı, örtülü
- Mahir: Usta, yetenekli, becerili
- Mahmut/ Mahmud: Övgüye değer
- Mahsun: Güçlü, güçlendirilmiş
- Mahzun: Kederli, dertli
- Makbul: Alınan kabul olunan
- Maksud: Amaç, gaye, maksat
- Malik: Sahip, efendi
- Malkoç: Osmanlıda akıncılar ocağının komutanı.
- Malum: Herkesçe bilinen
- Manas: Kırgızların ulusal destanı
- Manço: Manda yavrusu
- Mansur: Türk musikisinde bir düzen
- Manuk: Delikanlı, küçük
- Mardik: Mücadele eden
- Maruf: Herkesçe bilinen ve tanınan kişi, ünlü
- Mazhar: Birşeyin göründüğü ortaya çıktığı yer, kimse manasındadır. Ayrıca şereflendirme, onurlandırma anlamı da vardır. Sahip olma, nail olma anlamı da vardır.
- Mazlum: Yumuşak, sessiz, zülüm görmüş
- Mecit: 1. Büyük, ulu. 2. Şan ve şeref sahibi. 3. Tanrının adlarındandır.4. Çok şerefli, büyük şan sahibi
- Mecit (d) 1. Çok ulu, yüce, şan ve şeref sahibi. Allah'ın sıfatlarından. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. Abdülmecid, Allah'ın (Mecid'in) kulu. 2. Azametli. Şerefli. Galip
- Mecnun: Deli, aklı başında olmayandır. Allah aşkından kendinden geçmiş, aklını kaybetmiş kişiye verilen sıfattır. Leyla ile Mecnun efsanesindeki gibi
- Medet: Yardım eden
- Meftun: Gönül vermiş, tutkun.
- Mehay: Sevgini ölümsüzlüğü.
- Mehdi: Doğru yolda giden
- Mehmet: Aslı Arapçada Muhammed, çok övülmüş anlamında
- Mehmet Akif: Mehmet, Muhammed isminin Türkçesidir. Akif :Bir şeyde sebat eden. İbadet eden, ibadet maksadıyla mübarek bir yere çekilendir.
- Mehmet Can: Çok hamt eden, Allah'a çok şükreden can, kişi manasındadır.
- Mekin: Nüfuz sahibi, oturup yerleşen.
- Melen: Kıraç toprak
- Melih: Güzel, şirin
- Melik: Hükümdar, han
- Melikhan: Hükümdar.
- Melikşah: Selçuk sultanı
- Memati: Ölüm
- Memduh: Övülmüş, övülmeye değer
- Memet: Mehmet'in farklı söylenişi.
- Menderes: Akarsuların kıvrımları
- Mengi: Ölümsüz, sonsuz
- Mengüalp: Ölümsüz yiğit
- Mengüç: Yaşlı
- Mengüer: Ölümsüz yiğit
- Mengühan: Ölümsüz kağan.
- Mengütaş: Ölümsüz taş, bengi taş
- Mengütekin: Ölümsüz şehzade
- Mengütimur: Ölümsüz ve demir gibi sağlam, ölümsüz demir
- Mennan: İhsan eden, verici
- Mercan: Bir tür balık adı; deniz dibinde yaşayan bitki, hayvan, taş türü bir canıdır; deniz hayvanlarının evidir.
- Meriç: Bir akarsu ismi
- Merih: Mars gezegenin adıdır.
- Mergen: Usta nişancı.
- Merkür: Güneşe en yakın gezegen olarak bilinir.
- Mert: Cesur, yiğit, korkusuz
- Mertcan: Yiğit kimse, can
- Mertel: Eli açık, cömert
- Merter: Sözünün eri; yiğit
- Mertkal: Herzaman mert olarak yaşa
- Mertkan: Mert soydan gelen,mert
- Mertol: Sözünün eri ol, yiğit ol
- Mervan: Emevi sülalesinin Mervan kolu
- Mestan: Savruk. Cüret sahibi
- Mesut: Mutlu, sevinçli
- Metanet: Metin olma, dayanma, dayanıklılık
- Mete: Tarihte bir hükümdar
- Metehan: Büyük Hun İmparatorunun adıdır.
- Metin: Dayanıklı, sağlam, soğuk kanlı
- Metkan: Eğitilmiş, yüce kişi.
- Mevlut: Doğma, dünyaya gelme ( Mevlid-Mevlüd)
- Mihrali: En büyük komutan
- Mihan: Sıkıntı
- Mihran: Nehir
- Mihrima: Güneş ile Ay
- Mikail: Allaha en yakın olduğuna inanılan dört melekten birinin adı
- Milis: Halk gücü
- Minas: Büyük
- Miran: Beyler
- Mirac/ Miraç: Hz. Muhammed'in göğe yükseliş haline verilen addır.
- Mirel: Demir gibi güçlü.
- Mirsad: Durak; gözetleme yeri, rasat yeri
- Merdan: Mertler, insanlar, erkekler, yiğitler
- Mirkelam: Hatiplik yeteneği olan kimse
- Mirza: (Farsça.) Emiroğlu beyi, hükümdar soyundan gelen. 2. Doğu Türk devletlerinde asalet unvanı. 3. Dubb-i Ekber yıldız kümesindeki parlak yıldız.
- Mirzah: 1. Üzüm çubuğunu bağladıkları ağaç. 2. Çekirdek ve ona benzer şeyleri dövüp ezdikleri taş.
- Misbah: Aydınlatma, ışık, nur.
- Mizan: Denge, terazi
- Mizgin: Kürtçe; Müjde, müjdeli haber.
- Muammer: Yaşayan
- Muaz: Aziz, izzet sahibi, saygı uyandıran, çok kıymetli, muhterem
- Mucip: Gerektiren, gerektirici
- Muhammed Kaan: Muhammed; Çok övülmüş, hamt edilmiş. Kaan; Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim.
- Muhammed: Bir çok defalar hamdu senalar olunmuş, övülmüş manasındadır. Hz. Muhammed' in (SAV) isimlerindendir.
- Muhammed Talha: Birçok defalar hamdu sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş. İslam dinini kabul eden ilk 10 kişiden biri.
- Muhammedcan: Peygamber s.a.s in isimlerindendir. Can:İnsan ve hayvanlarda yaşamı sağlayan enerjidir.
- Muhammet: 1. Birçok defalar hamdu sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş. 2. Birçok güzel huylara sahip. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerindendir. Dedesi Abdülmuttalib tarafından, gökte hak yerde halk övsün niyetiyle bu ad konulmuştur.
- Muharrem: Din tarafından yasaklanan
- Muhip: Seven, sevişen
- Muhittin: Dini güçlendiren
- Muhlis: İnanç ve eylemlerinde içtenlikle davranan
- Muhsin: İyilik yapan
- Muhtar: Dilediği şekilde hareket edebilen
- Muhteşem: Görkemli, gözkamaştırıcı
- Muktedir: Bir şeyi yapmaya gücü yeten
- Mungan: Cömert, eli açık
- Munis: Sıcakkanlı sevimli
- Munzur: Büyük kaynak su
- Murat: İstek, arzu
- Murtaza: Mürteza- Seçkin seçilmiş
- Musa: Sudan gelmek anlamındadır. Hz. Musa' nın adıdır.
- Musab: İsabet etmiş olan.
- Musap: Başına bir felaket bir kötülük gelmiş olan.
- Mustafa: Temizlenmiş, saf hale getirilmiş
- Muti: İyi kalpli, yumuşak başlı
- Mutlu: Mesut, mutluluğa ulaşmış
- Mutlugün: Sevindirici gün; mutluluk veren gün
- Mutlualp: Özlem ve isteğine kavuşmuş yiğit
- Mutluay: Mutlu ve ay gibi olan
- Mutlucan: Dertsiz, kedersiz.
- Mutluhan: İsteklerine kavuşmuş kağan
- Mutlutekin: Özlem ve isteklerine kavuşmuş ve biricik kimse, mutlu şehzade
- Muttaki: Sakınan, çekinen, Allah'tan korkan
- Mutver: Mutluluk ver, mutlu et
- Muzaffer: Zafer kazanan, çok başarılı
- Mücahit: Savaşçı, Cihada katılan
- Müçteba: Seçkin,seçilmiş
- Müfit: Faydalı, yararlı
- Müjdat: Müjdeler, muştular, sevinçli haber
- Mükerrem: Yardımsever, ikram sever
- Mükremin: Konuksever, ikram sever
- Mümin: İnanan, iman eden
- Mümtaz: Seçkin, başkalarından ayrı tutulan
- Münir: Aydınlatan, ışık veren
- Mürsel: Yollanmış, gönderilmiş olan
- Mürşit: İrşad eden, doğru yolu gösteren
- Müslim: Din bilgisi olan
- Müslüm: İslam dininden olan / Teslim olan
- Müşfik: Acıyan, şefkat gösteren
- Müştak: Özleyen, göreceği gelen
- Müzahir: Yardım eden, koruyan, kollayan.
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