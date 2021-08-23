Maltepe’de 5 katlı binadaki daire alev alev yandı

Yangın, 04.00 sıralarında Maltepe Altıntepe Mahallesi Cihadiye Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 4'üncü katında çıktı. İddiaya göre, 4'üncü katta bulunan daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alev alev yanan dairedeki yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.