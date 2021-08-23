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Giriş Tarihi: 24.8.2021 05:21 Son Güncelleme: 24.8.2021 05:21

Maltepe’de 5 katlı binadaki daire alev alev yandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Maltepe’de 5 katlı binadaki daire alev alev yandı

Maltepe’de 5 katlı bir binanın 4’üncü katında bulunan bir daire, bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında alev alev yandı.

Yangın, 04.00 sıralarında Maltepe Altıntepe Mahallesi Cihadiye Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 4'üncü katında çıktı. İddiaya göre, 4'üncü katta bulunan daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alev alev yanan dairedeki yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.

HASAR MEYDANA GELDİ

Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangın sırasında dairede kimsenin olmadığı öğrenildi. Daire hasara yol açan yangınla ilgili polis ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

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Maltepe’de 5 katlı binadaki daire alev alev yandı
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