Maltepe’de 5 katlı binadaki daire alev alev yandı

Yangın, 04.00 sıralarında Maltepe Altıntepe Mahallesi Cihadiye Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 4'üncü katında çıktı. İddiaya göre, 4'üncü katta bulunan daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alev alev yanan dairedeki yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.
HASAR MEYDANA GELDİ
Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangın sırasında dairede kimsenin olmadığı öğrenildi. Daire hasara yol açan yangınla ilgili polis ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.