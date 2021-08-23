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Giriş Tarihi: 23.8.2021 11:18

Mersinde çalınan konteynırlar Hatay’da bulundu

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Mersinde çalınan konteynırlar Hatay’da bulundu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren bir ihracat firmasının, 6 Ağustos günü Mersin’de çalınan 17 konteynırı, Hatay’da bulundu. Bulunan konteynırlar sahiplerine teslim edilirken olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İskenderun İlçesinde faaliyet gösteren bir ihracat firmasına ait 17 konteynır, 6 Ağustos Cuma günü Mersin'de kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Yapılan ihbar üzerine konteynırların peşine düşen polis ve Jandarma çalışma başlattı. İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma timi ile birlikte yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, Mersin'de çalışan konteynırların İskenderun'da A.C.B. isimli şahsa ait hurdalıkta, İ.K. ve F.K. isimli şahıslara satıldığı tespit edildi.

Yapılan operasyon sonucunda konteynerler ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklu yargılanmak üzere serbest bırakılırken, bulunan konteynerler sahibi Ş.T. isimli şahsa teslim edildi.

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Mersinde çalınan konteynırlar Hatay’da bulundu
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