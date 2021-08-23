Mersinde çalınan konteynırlar Hatay’da bulundu

İskenderun İlçesinde faaliyet gösteren bir ihracat firmasına ait 17 konteynır, 6 Ağustos Cuma günü Mersin'de kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Yapılan ihbar üzerine konteynırların peşine düşen polis ve Jandarma çalışma başlattı. İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma timi ile birlikte yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, Mersin'de çalışan konteynırların İskenderun'da A.C.B. isimli şahsa ait hurdalıkta, İ.K. ve F.K. isimli şahıslara satıldığı tespit edildi.

Yapılan operasyon sonucunda konteynerler ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklu yargılanmak üzere serbest bırakılırken, bulunan konteynerler sahibi Ş.T. isimli şahsa teslim edildi.