MHP’li Öztürk, “Türk Milleti, Cumhur İttifakına güvensin”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk, "TBMM'nin tatile girmesiyle, parti genel merkezimizdeki işlerimiz haricindeki tüm zamanımı Kırıkkale sokaklarını arşınlayarak, hemşehrilerimin dertleriyle ilgilenip çare üretmeye çalışarak geçiriyorum. Her daim Kırıkkaleli hemşehrilerimin yanında ve onların hizmetindeyim." dedi.

"AŞILAMA ORANININ ARTMASIYLA GÜVENDEYİZ"

TBMM Genel Kurulu çalışmalarının yoğunluğu ve kışın artan Kovid-19 salgını sebebiyle, çok fazla kalabalık oluşturmadan gerçekleştirdiği, hemşehrileriyle kucaklaşma programlarını sıklaştıran MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "Tüm dünyayı bir buçuk senedir kasıp kavuran Kovid-19 salgını sebebiyle birbirimize yaklaşamaz, selam veremez olduk. Ancak, aşılama oranının artmasıyla birlikte, tedbirleri çok da elden bırakmadan hemşehrilerimizle bir araya geldiğimiz programlarımızın sayısını artırdık. Çünkü hepimiz birbirimizi çok özledik ve hemşehrilerimle çay ve yemek sohbetlerinde bir araya gelmeye hasret kaldık. Şimdi ise yaz mevsiminin avantajlarından da yararlanarak, açık hava ortamlarda bir araya gelip hemşehrilerimizle hasbihal etme, onların dertlerini dinleme, dertlerine çözüm üretme şeklinde sürdürdüğümüz programlarımızı daha da sıklaştırdık. MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı olmam hasebiyle, genel merkezdeki işlerimiz ve hemşehrilerimin talepleriyle ilgili Ankara'da yapılması gereken işler haricindeki tüm zamanımı Kırıkkale'de geçirerek hemşehrilerimle bir araya geliyorum." diye konuştu.

"KIRIKKALE HALKI SICAK VE SAMİMİ BİR KARAKTERE SAHİPTİR"

Kırıkkale halkının teveccühünden ziyadesiyle memnun olduğunu ifade eden MHP'li Öztürk, "Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, Kırıkkale halkı sıcak ve samimi bir karaktere sahiptir. Biz de bunun bilincinde olarak hemşehrilerimizi birebir dinleyip onların dertlerine, sıkıntılarına, taleplerine cevap verebilmek için ne gerekiyorsa yapıyor, yüz yüze bir araya gelemediğimiz zamanlarda ise her an telefonla ulaşılabilen bir milletvekili olabilmek için çalışıyorum. 'Gecem gündüzüm, aklım fikrim hep Kırıkkale" derken laf olsun diye değil, hemşehrilerime hizmet sunma yönündeki kararlılığımın ve içtenliğimin ifadesi olarak bu cümleyi sarf ediyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜRK MİLLETİ CUMHUR İTTİFAKINA GÜVENSİN"

Ziyaretlerinde, hemşehrilerine Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak yaptıkları çalışmaları da anlatan MHP MDK Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, ülke olarak içinde bulunduğumuz süreç ve yaşanılan sıkıntılarla ilgili olarak hemşehrilerini bilgilendirerek ülkemiz üzerinde oynanan oyunları anlatıyor. Türkiye'nin büyük bir ihanet sarmalı içerisinde, zor durumda, bırakılmaya çalışılan bir ülke olduğunu kaydeden MHP'li Öztürk, "Türk Milleti, Milliyetçi Hareket Partisine ve Cumhur İttifakına güvensin." dedi.