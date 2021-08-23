Muhammed Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçeli futbolcu Muhammed Gümüşkaya nereli?

Muhammed Gümüşkaya hayatı son günlerde merak konusu oldu. Fenerbahçe altyapısında futbol hayatına başlayan Muhammed Gümüşkaya, alt yaş kategorilerinde forma giymiştir. 1.77 boyundaki oyuncunun Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunduğu biliniyor. Son olarak Peki Muhammed Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Muhammed Gümüşkaya hakkında merak edilenleri…