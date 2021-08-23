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Giriş Tarihi: 23.8.2021 08:03

Muhammed Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçeli futbolcu Muhammed Gümüşkaya nereli?

Muhammed Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçeli futbolcu Muhammed Gümüşkaya nereli?

Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya hayatı ile ilgili sorgulamalar gündemde yer alıyor. Son olarak Helsinki maçının 62. dakikasında yıldız futbolcu Mesut Özil'in yerine oyuna dahil olan Gümüşkaya, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Sarı lacivertli takımda top koşturan ünlü futbolcu Muhammed Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçeli futbolcu Muhammed Gümüşkaya nereli?

Muhammed Gümüşkaya hayatı son günlerde merak konusu oldu. Fenerbahçe altyapısında futbol hayatına başlayan Muhammed Gümüşkaya, alt yaş kategorilerinde forma giymiştir. 1.77 boyundaki oyuncunun Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunduğu biliniyor. Son olarak Peki Muhammed Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Muhammed Gümüşkaya hakkında merak edilenleri…

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA KİMDİR?

Muhammed Gümüşkaya, 1 Ocak 2001 yılında İstanbul'da doğdu. Fenerbahçe altyapısında futbol hayatına başlayan Muhammed Gümüşkaya, alt yaş kategorilerinde forma giydi.

Boluspor'da kiralık olarak 2020-2021 sezonunu geçirdi. Burada 22 resmi maça çıktı ve 4 gol attı.

Vitor Pereira'nın gözdesi haline gelen Muhammed Gümüşkaya, on numara bölgesinde ve merkez orta sahada forma giyiyor.

1.77 boyundaki oyuncunun Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KARİYERİ

19 Ağustos 2021 tarihinde 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe'nin HJK Helsinki karşısında 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçta Avrupa kupalarındaki ilk maçına çıkan Gümüşkaya, bu maçta aynı zamanda Fenerbahçe formasıyla ilk resmî golünü attı.

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Muhammed Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçeli futbolcu Muhammed Gümüşkaya nereli?
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