Muhammet için zamana karşı yarış! Sikorskyli parmak kurtarma operasyonu





ZAMANA KARŞI YARIŞ

Hastanenin acil servisinde kanama durduruldu. Ancak ameliyatı yapacak olan doktor izinde olunca çevre illerdeki hastanelerle görüşme yapıldı. Malatya ve Elazığ ile yapılan görüşmeden sonra Diyarbakır ile irtibata geçildi. Saatler 24:00'a yaklaşırken, Muhammet için ise geri sayım sürüyordu. Hastanedeki doktor durumu sağlık müdürlüğüne bildirdi. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden gelen olumlu yanıtın ardından, zaman azaldığı için küçük çocuğun hava yoluyla götürülmesine karar verildi.