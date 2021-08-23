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Giriş Tarihi: 23.8.2021 10:42

Muhtar ve köylülerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Muhtar ve köylülerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Geçit Köyünde, köy muhtarı ile köy sakinleri arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada silahlar ateşlendi. 1 kişi hayatını kaybetti.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Geçit köyünde köy muhtarı G.E. ile köy sakinlerinden F.Ç. arasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Köyde gerçekleşen tartışma büyüdü. Silahların karıştığı kavgada Muhtar G.E., B.A. ve F.Ç. yaralandı. Köy de yaşayan vatandaşlar tarafından durum hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayda yaralananlar ise Akyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan B.A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan G.E. ve F.Ç. ise Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken, Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

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Muhtar ve köylülerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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