Muş’ta 30 yıllık fırında ekmek pişirme geleneği sürdürülüyor

Hasköy ilçesine bağlı Karakütük köyünde 17 yıl önce evinin bahçesine kurduğu fırında köylülerine ücretsiz olarak hizmet Cuma Sadık, haftanın belirli günleri için sıra alan köy sakinleri, beraberlerinde getirdikleri odunlarla fırını yakarak ekmeklerini pişirme imkanı buluyor.

İmece usulü fırında ekmek pişirdiklerini belirten Cuma Sadık, 30 yıldan bu yana köyde ikamet ettiklerini ve fırın işinin kendilerine dede ve babadan kalma meslek olduğunu söyledi.

Komşularının buraya gelerek ayda iki defa ekmek pişirdiğini ifade eden Sadık, "Herkes kendi odun ve yakacağını getirip, ekmeğini pişirip, evine götürüyor. Köyde hemen hemen herkes bu fırını kullanıyor. Bu adet sadece bizim bu köyde var. Çevre köylerde bu adet yok. Fırını kendim yaptım, komşularım da gelip faydalanıyor. Köylüler olarak ayda 2 defa ekmek pişiriyoruz. Burada pişirilen ekmeklerini derin dondurucularda muhafaza ediyoruz" dedi. Eşi Emine Sadık ise, fırında ekmek pişirmeyi hem sağlık hem de tasarruf sağladığı için tercih ettiklerini ifade etti.

Aile sayısı fazla olan vatandaşların ayda 3-4 defa ekmek pişirirken, hane sayısı az olanların ise ayda 2 defa ekmek pişirdiğini vurgulayan Sadık, "Köyde herkes gelip buradan faydalanıyor. Çevre köylerden bile gelenler var. Yardımlaşıyoruz. Bir seferde 2 leğen hamur yoğuruyorum. Bu hamurdan 70 ekmek elde ediyorum. Tandır yakmamamızın sebebi tehlikeli olmasıdır. İçine düşme tehlikesi var. Ondan dolayı fırını tercih ediyoruz. Bu daha rahat ve korkumuz da yok. Kendi unumuzla ekmek pişiriyoruz daha sağlıklı oluyor. Ekmeklerimizi de derin dondurucu da muhafaza ediyoruz ve taze kalıyor." diye konuştu.

Eşine yardım eden köy sakinlerinden Seracettin Özel de fırında ekmek pişirmeyi gelenek olarak sürdürdüklerini belirterek, "Fırını tercih ediyoruz. Mahalledeki komşumuzun fırını olduğu için 15-20 hane gelip, burada sıraya girip, fırınını yakıp, ekmeğimizi pişiriyoruz. Pişen ekmekleri de el arabasıyla evimize götürüyoruz. Bir aile ayda 2 defa ekmek pişiriyor." ifadelerini kullandı.